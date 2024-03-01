Китайские ученые провели многолетний эксперимент, который позволил установить оптимальную дозу потребления витамина В1 (тиамина) для пожилых людей

Исследования проводились с 1989 по 2011 год и охватили почти половину населения страны. Изучались пищевые привычки исследуемой группы (от 55 лет и старше). Количество В1 в пище рассчитывалось с помощью специальных таблиц. Результаты исследования были опубликованы в январе 2024 года в журнале «Психиатрия».

Тиамин – важнейший водорастворимый витамин В, который участвует в энергетическом обмене нейромедиаторов мозга. Ранее было установлено, что высокие дозы этого витамина могут улучшить умственные функции у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями или при ранней стадии деменции. Но, оказалось, что необходима корреляция этих высоких доз.

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Выяснилось, что для пожилых людей оптимальной является доза тиамина в пище 0,68-0,93 мг в день. Причем, наилучший результат был показан при близкой к 0,68 мг в день дозировке. При повышении этой цифры когнитивный балл постепенно снижался.

Особенно негативно превышение пороговой дозы отражалось на когнитивных функциях пожилых людей, страдающих ожирением, имеющих высокое давление, а также курящих.