За последние полтора года компания переживает невероятный рост всех своих финансовых показателей благодаря спросу на ее новую продукцию: специализированные и очень дорогие полупроводники, которые используются для обучения сервисов искусственного интеллекта, в том числе чат-бота ChatGPT

Известная американская газета The New York Times опубликовала данные финансовой деятельности Nvidia, которая, по словам издания, стала одним из крупнейших победителей бума искусственного интеллекта, наладив у себя производство чипов для ИИ.

Так, в четвертом квартале 2023 года выручка компании выросла более, чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022, и составила $22,1 млрд. Прибыль увеличилась почти в 9 раз, и составила $12,3 млрд. С начала прошлого года выросла также стоимость самой компании – более, чем на 40%, и достигла 1,7 триллиона, в результате чего Nvidia стала одной из самых ценных публичных компаний в мире.

реклама

По прогнозам, выручка Nvidia за первый квартал текущего года составит уже почти $24 млрд, что будет более, чем в три раза выше, чем компания заработала за аналогичный период прошлого года.