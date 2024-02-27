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Доходы Nvidia вновь выросли, и всё благодаря ИИ
За последние полтора года компания переживает невероятный рост всех своих финансовых показателей благодаря спросу на ее новую продукцию: специализированные и очень дорогие полупроводники, которые используются для обучения сервисов искусственного интеллекта, в том числе чат-бота ChatGPT

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Известная американская газета The New York Times опубликовала данные финансовой деятельности Nvidia, которая, по словам издания, стала одним из крупнейших победителей бума искусственного интеллекта, наладив у себя производство чипов для ИИ.

Так, в четвертом квартале 2023 года выручка компании выросла более, чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2022, и составила $22,1 млрд. Прибыль увеличилась почти в 9 раз, и составила $12,3 млрд. С начала прошлого года выросла также стоимость самой компании – более, чем на 40%, и достигла 1,7 триллиона, в результате чего Nvidia стала одной из самых ценных публичных компаний в мире.

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По прогнозам, выручка Nvidia за первый квартал текущего года составит уже почти $24 млрд, что будет более, чем в три раза выше, чем компания заработала за аналогичный период прошлого года.

##nvidia ##искусственныйинтеллект ##ии ##микрочипы ##современные полупроводники ##чипы для ии
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