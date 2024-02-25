В Гарвардской школе инженерных и прикладных наук Джона А. Полсона нашли новый способ армирования каучуков, который не только увеличивает срок службы резиновых изделий, например, шин, но и в 10 раз снижает опасность образования трещин при длительной эксплуатации. Информация об инновации опубликована в журнале Nature

Чтобы улучшить эксплуатационные качества мягкого от природы каучука, его армируют различными жесткими частицами. Но если жесткость резины при этом удается увеличить, то проблема роста трещин в материале, из-за его периодического растяжения, с помощью этих добавок не решается.

Между тем, рост трещин не только влияет на износостойкость шин, но и негативно воздействует на окружающую среду. Из-за появления трещин резиновые частицы выбрасываются в воздух, загрязняя его, накапливаются в почве и воде. Поэтому, в первую очередь, проблему увеличения порога усталости резин (уменьшение склонности к образованию трещин) и пытались решить ученые из Гарварда. Увеличение жесткости было попутной задачей.

реклама

В предыдущем исследовании им, за счет удлинения полимерных цепей и уплотнения переплетений, удалось добиться небольшого увеличения порога усталости каучуков. Но, добавив в эту новую резину частицы диоксида кремния, с целью увеличения ее жесткости, команда ученых из Гарварда получила неожиданный результат: порог усталости увеличился аж в 10 раз..

Новый материал продемонстрировал фантастические результаты. Когда в резине вырезали трещину и растянули ее в десятки тысяч раз, трещина совсем не увеличилась.