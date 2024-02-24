Новые данные о пользе и вреде витамина В-3, основанные на исследованиях американских ученых

Сенсационные выводы сделали исследователи из Кливлендской клиники США под руководством доктора Хейзена. Результаты исследования были опубликованы 19 февраля 2024 года в журнале Nature Medicine. Как оказалось, витамин В3 (ниацин, никотиновая кислота, витамин РР) не такой уж и полезный. Как так?

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К счастью, он не полезен только при его переизбытке. Дело в том, что побочным продуктом распада ниацина является вещество 4PY. Чем выше содержание этого вещества в крови, тем выше риск сердечного приступа, воспаления сосудов (что может привести к атеросклерозу), а также инсульта.

Хотя, в целом, В-3 способствует снижению «плохого» холестерина, но он всегда был менее эффективным, чем другие препараты. Теперь этому есть рациональное объяснение.

Главная проблема заключается в том, что В-3, более известный как никотиновая кислота, очень популярен сегодня. Часто его употребляют даже без рекомендации врача, называя лекарством молодости. Также он производится в качестве биодобавки против старения. А в США и в других странах Запада ниацином обогащают основные продукты питания, в частности, муку, крупы, овес. В результате у людей, потребляющих эти продукты, образуется переизбыток ниацина, что может способствовать росту сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор Хейзен закономерно задает вопрос: а стоит ли и дальше обогащать ниацином муку и крупы?

Исследования в Кливлендской клинике проводились длительное время. И результаты оказались впечатляющими. Но ученые считают, что нужно продолжать работать в этом направлении, чтобы более четко оценить степень влияния повышенного уровня 4PY на сердечно-сосудистую систему человека.