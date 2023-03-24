Прием будет царский, теплый и щедрый.

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Воздушно-космические силы РФ задействовали в Запорожской области авиационную «царь-бомбу». Мощность взрыва и ударная волна отчетливо видны на видеокадрах. Именно так военная авиация России встретит в полях Запорожья наступающие немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры», считают эксперты.

Уничтожает всё вокруг

Авиационные бомбы являются мощнейшими боеприпасами с огромной массой. Такое вооружение применяется точечно по заранее выявленным скоплениям вражеской техники, либо для уничтожения высокозащищенных объектов. Снаряды способны пробить множество бетонных плит и добраться до сердца подземных коммуникаций противника. Ударная волна вызывает разрывы органов у военнослужащих, находящихся неподалеку от эпицентра взрыва. Те же счастливчики, кому удалось выжить, получат контузии и различной степени ранения, то есть все равно потеряют боеспособность.

«Полуторатонный царь»

Специалисты отметили, что на кадрах явно была сброшена серьезная бомба, в отличии от фугасных авиационных бомб (ФАБ) массой в 500 кг. Этот снаряд имел уже 1500 кг взрывчатого вещества. И в отличие от ФАБ, самолет не сбрасывал бомбу, пролетая над целью. Ведь УПАБ, а именно она попала в объектив камеры квадрокоптера, это управляемая планирующая авиационная бомба, которая после сброса еще некоторое расстояние летит самостоятельно по планирующей траектории. Это позволяет пилотам сбрасывать такую «бандуру» за 50 километров до вражеской цели.

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Остается лишь один вопрос: много ли таких «царь-бомб» сейчас в арсенале у военной авиации РФ?