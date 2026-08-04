Ожидается, что Galaxy S26 FE станет четвертым представителем семейства Galaxy S26 с одним ключевым отличием – ценой от 649 долларов.

Серия Galaxy S26, состоящая из трех моделей (базовая, Plus и Ultra), находится на рынке уже несколько месяцев. Однако Samsung, как и каждый год, не ограничивается тремя устройствами. Четвертый вариант, который, как ожидается, будет самым дешевым, скоро поступит в продажу.

Фото: Android Authority





Android Authority утверждает, что Samsung представит и запустит Galaxy S26 FE в течение следующих нескольких недель. Запуск устройства ожидается в начале сентября.

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В сети уже появились изображения смартфона. На фотографиях он показан как спереди, так и сзади, с защитными чехлами двух вариантов: прозрачным и матовым. Оба варианта оснащены магнитным кольцом для беспроводной зарядки Qi2. Прозрачный чехол позволяет четко увидеть, как устройство будет выглядеть.

Блок камер будет немного отличаться от прошлогоднего S25 FE. Он будет соответствовать другим моделям серии S26. Однако с точки зрения дизайна смартфон не будет инновационным – он выглядит как большинство Android-смартфонов на рынке.

Утечка подтверждает, что модель будет доступна как минимум в двух цветах: кобальтово-фиолетовом и мятно-зеленом. Однако производитель нанесет тонировку только на заднее стекло. Плоская алюминиевая рамка останется серебристой независимо от выбранного цветового варианта.

Galaxy S26 FE позиционируется как более дешевая версия флагманского телефона. Ожидается, что технические характеристики будут следующими:

6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран, частота обновления 1-120 Гц, разрешение FullHD+;

процессор Exynos 2500 или 2600;

аккумулятор 4900-5100 мАч;

более быстрая проводная зарядка 45 Вт;

основная камера 50 МП, широкоугольный объектив 12 МП и телеобъектив 8 МП.

Процессор Exynos 2400, используемый в серии Galaxy S24, будет заменен на Exynos 2500 от Galaxy Z Flip 7 или Exynos 2600 от Galaxy S26. Кроме того, емкость аккумулятора может увеличиться на 200 мАч, до 5100 мАч (в предшественнике был установлен аккумулятор емкостью 4900 мАч).

Остальные характеристики — экран, зарядка и камеры — предположительно останутся без изменений. Ожидается, что цена Galaxy S26 FE за версию с 128 ГБ памяти составит $650.