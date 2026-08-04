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kosmos_news
Сообщество энтузиастов выпустило клиент культового мессенджера ICQ для Windows
Цель проекта — предложить «аутентичный» опыт общения в чате ICQ.
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В начале 2000-х сервис ICQ был очень популярен. Мессенджер, запущенный в 1996 году и приобретенный AOL в 1998 году, быстро потерял актуальность с появлением смартфонов. В 2010 году сервис был приобретен Mail.ru Group, и к тому времени он уже не мог конкурировать с другими популярными мессенджерами. Проект был окончательно закрыт в 2024 году.
Изображение: нейросеть qwen

Анонимная группа энтузиастов хочет вернуть мессенджер в его аутентичном виде. Клиент под названием ICQ Reborn (ICQR) доступен для бесплатной загрузки на Windows 10 и 11. Проект не связан с оригинальным мессенджером или его бывшими владельцами.

Домен был зарегистрирован в июне, и программное обеспечение достигло версии 1.3. Интерес к ICQR, похоже, оказался выше, чем ожидали создатели.
Вот как выглядит ICQR. Скриншот / ICQR

Сервис обещает «тщательно аутентичный» клиент для настольных компьютеров Windows. Вместо распространенных сегодня имен пользователей, пользователи выбирают номер. Список контактов показывает, кто в данный момент онлайн, и пользователи даже могут указать несколько получателей для сообщения. В 2000-х это были новаторские функции; сегодня они стали обычным явлением.

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Эксперты пишут, что новая версия ICQ вряд ли станет серьезным конкурентом для популярных мессенджеров. Пользователям приходится создавать новый профиль и начинать с пустого списка контактов, поскольку нет прямой связи с оригинальным ICQ. Любому, кто захочет общаться в ICQ Reborn, придется убеждать других использовать это приложение, поскольку пока нет интеграции с другими чат-сервисами. Кроме того, чат размещается через частный XMPP-сервер и не предлагает сквозного шифрования.

Это означает, что пользователям не следует обсуждать конфиденциальную информацию или разглашать важные детали и данные. С технической точки зрения адекватная защита чата не может быть гарантирована, и не совсем ясно, кто на самом деле стоит за проектом.


#windows #мессенджер #icq
Источник: icqr.net
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