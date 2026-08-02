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kosmos_news
Microsoft подтвердила работу над улучшением Windows 11 на компьютерах с 8 ГБ ОЗУ
Система получит оптимизацию для более плавной работы даже на слабом объеме памяти в ближайшее время.
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Microsoft снова пытается улучшить производительность Windows 11. Компания официально подтвердила, что работает над тем, чтобы система заметно лучше работала на компьютерах с 8 ГБ оперативной памяти. Это важное объявление, поскольку цены на память достигают высоких уровней, а Windows 11 на ПК с менее чем 16 ГБ оперативной памяти становится довольно громоздкой и медленной.
Изображение: нейросеть qwen

По словам Павана Давулури, главы подразделения Windows, компания интенсивно работает над улучшением системы с марта. Microsoft анонсирует дальнейшие улучшения, запланированные на конец года. К ним относятся оптимизация памяти, новый процесс настройки системы, улучшения функций для семейного использования и более естественное голосовое управление.

На ПК с 8 ГБ оперативной памяти достаточно открыть нескольких вкладок в Edge, Spotify в фоновом режиме, Teams, мессенджер — и система начинает притормаживать. Между тем MacBook Neo с 8 ГБ оперативной памяти работает без зависаний, а ноутбуки Windows с аналогичной конфигурацией часто выглядели как устаревшие на целое поколение по сравнению с ним.

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Microsoft заявила о желании уменьшить объем памяти, используемый системой при запуске и во время обычной работы. Компания пока не раскрыла подробности, но указывает на то, что одним из направлений является дальнейший отказ от громоздких компонентов на основе WebView в пользу более лёгкого WinUI.

Вторая важная область изменений — это процесс настройки системы. Microsoft хочет сделать первую загрузку нового компьютера быстрее и проще. Текущая процедура OOBE (Out of Box Experience) может быть длительной — особенно когда система пытается убедить пользователя зарегистрироваться в учетной записи Microsoft, OneDrive, Edge и нескольких других сервисах, прежде чем разрешить ему продолжить. Компания анонсирует более «эффективный» процесс адаптации, который можно интерпретировать как попытку сократить весь процесс и уменьшить количество шагов.

Следующие две области — это семейные функции и голосовое управление. Microsoft хочет упростить настройку родительского контроля и добавить новые функции Family Safety. Однако наиболее интересным является акцент на поддержке голосового управления. Microsoft утверждает, что будущее вычислительной техники будет многомодальным, и голос станет одним из основных способов взаимодействия с системой.

#microsoft #windows 11 #windows #ос
Источник: x.com
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