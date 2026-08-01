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kosmos_news
Учёные в ходе эксперимента над мышами обнаружили биологическую основу любопытства
Мыши, как и люди, ищут информацию даже если она не приносит им никакой конкретной пользы.
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Новые эксперименты, проведенные на мышах, показывают, что не только люди, но и другие виды животных испытывают внутреннюю потребность в получении информации, даже если она не приводит к немедленным выгодам или выживанию. В рамках исследования группа ученых под руководством доктора Дженнифер Басселл разработала специальный эксперимент. Мышам предлагалось два варианта: первый представлял информацию в виде нейтрального запаха, например, свежескошенной травы, или же они вскоре получат воду в качестве награды.
Изображение: нейросеть qwen

Второй вариант не предлагал дополнительной информации, но вероятность получения воды была той же. Подавляющее большинство грызунов выбирали вариант, который показывал, что их ждет, даже когда исследователи меняли правила игры и давали им меньшее количество воды после принятия решения.

«Мы не можем спросить мышей, почему они принимают эти решения, поэтому нам пришлось разработать эксперимент, в котором они сами раскрывали свои предпочтения», — объясняет доктор Басселл.

Результаты ясно показывают, что животные готовы «платить» за информацию, даже отказываясь от части награды.

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В ходе экспериментов исследователи отслеживали нейронную активность в мозге мышей. Особое внимание они уделяли орбитофронтальной коре, области мозга, отвечающей за принятие решений. Они обнаружили, что примерно 20 процентов нейронов в этой части мозга реагировали по-разному, когда мыши ожидали получения информации. Эта специфическая нейронная активность отражала субъективную ценность, которую животные придавали полученной информации.

Дальнейший анализ позволил им выделить два типа мозговых сигналов: один связан с внешней ценностью, например количеством полученной воды, а другой — с внутренней ценностью, то есть с самой информацией. Этот вывод предполагает, что мозг способен отделять удовольствие от знания от удовольствия от материального вознаграждения.

Остается вопрос, почему и у людей и у животных такая сильная мотивация к получению информации. Одна гипотеза предполагает, что на протяжении эволюции знание повышало шансы на выживание, поэтому его ценность была «запрограммирована» в мозге. Другая теория предполагает, что сама неопределенность неприятна для организма, а получение информации помогает ее уменьшить. Исследование показало, что чем дольше мышам приходилось ждать вознаграждения, тем выше была вероятность того, что они выберут вариант, дающий им знания о будущем.

#наука #исследование #любопытство
Источник: nature.com
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