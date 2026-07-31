По сравнению с обычными панелями, солнечный модуль с покрытием произвел на 16 процентов больше электроэнергии.

Исследователи давно пытаются улучшить выработку энергии солнечных энергетических систем, например, за счет повышения эффективности солнечных элементов или оснащения их таким образом, чтобы они могли вырабатывать электроэнергию даже в дождь. Теперь индийские исследователи разработали нанопокрытие, использование которого, как ожидается, значительно увеличит выработку энергии солнечных модулей.

Изображение: нейросеть qwen

В частности, речь идёт о супергидрофобном нанокомпозитном покрытии, как сообщает scinexx.de. Команда под руководством учёного-материаловеда Айянара Челлайи из Института технологий и науки PSN смешала наночастицы диоксида кремния с этанолом. Затем смесь перемешивали магнитной мешалкой, подвергали ультразвуковой обработке, а полученный раствор смешивали с полидиметилсилоксаном и отвердителем.

Затем исследователи из индийского штата Тамилнад распылили смесь на стеклянную поверхность солнечных модулей. Прозрачное покрытие затем отверждали при температуре 80 °C в течение двух часов. Технология гарантирует, что пыль, песок и другие отложения, такие как вода, просто скатываются с модулей.

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Для проверки эффективности исследователи установили на крыше дома три солнечных модуля с одинаковой номинальной мощностью (165 Вт) и КПД (15,8%). Один модуль имел покрытие, второй ежедневно очищался вручную, а третий должен был работать без покрытия и очистки в течение всего шестимесячного периода тестирования.

Результаты, опубликованные исследовательской группой в журнале Next Energy, показали четкую тенденцию. Солнечный модуль с нанопокрытием произвел на 16 процентов больше электроэнергии, чем контрольный модуль без покрытия и очистки, и на семь процентов больше, чем модуль, который очищался ежедневно. Последний результат особенно удивил исследователей.

Кроме того, исследование показало, что покрытие также снизило температуру солнечных модулей на двенадцать процентов. Это может объяснить не только часть увеличения производительности, но и улучшить стабильность и срок службы модулей.