Маленькое кольцо в классическом стиле Casio оснащено шагомером, трекером сна и другими интеллектуальными функциями.

В течение двух лет Casio предлагала стильные часы, которые носились на пальце, а не на запястье. Последняя версия этого умного кольца в стиле ретро теперь является конкурентом аналогичного устройства от Oura.

Фото: Casio

До сих пор кольца не имели множества функций (только секундомер, будильник и календарь). Новое кольцо CRW-H001M-8 теперь также предлагает шагомер, пульсометр, измерение насыщения крови кислородом, измерение температуры и анализ сна. Кольцо управляется через приложение Aizo, которое позволяет подключать различные аналогичные устройства к смартфону.

Гаджет позволяет пользователям анализировать данные о тренировках, отслеживать калории, получать отчеты о здоровье и собирать данные о менструальном цикле через приложение. Кольцо также может излучать вибрационные сигналы и является водонепроницаемым.

Визуально оно по-прежнему напоминает миниатюрные серебряные часы Casio. В настоящее время оно доступно только в Китае и стоит 1999 юаней (примерно $250). Пока неизвестно, появится ли умное кольцо в других странах и когда это произойдет.