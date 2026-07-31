Научные организации призывают жителей обращать внимание на необычные камни, замеченные на Земле во время прогулок.

По данным The Guardian, за последние 150 лет в Новой Зеландии было найдено всего 10 метеоритов. Тот факт, что обнаружили такое небольшое количество космического мусора, не означает, что так мало его упало на территорию страны. По словам астрономов и геологов из организации «Fireballs Aotearoa», после недавних воздушных явлений у жителей есть шанс найти части метеорита.

Фото: Fireballs Aotearoa

В последние дни с обоих крупнейших островов Новой Зеландии наблюдались необычные явления. Многочисленные видео с авторегистраторов и камер видеонаблюдения запечатлели интенсивный свет в новозеландском небе. Пользователи интернета сравнивали это с падающим самолетом. Некоторые очевидцы отмечали необычно длинный хвост, тянущийся за метеором почти по всему небу.

Визуальные явления сопровождались звуковым эффектом, также описанным в свидетельствах очевидцев. Сообщается, что падающие метеоры издавали звук, похожий на «громкое, низкое рычание». Этот звук отпугнул птиц и пасущийся скот возле залива Руби-Бей. Он расположен в северной части Южного острова, прямо на проливе Кука.

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Организация «Fireballs Aotearoa», которая отслеживает метеоры (светящиеся явления в небе) и метеориты (физические объекты, упавшие на Землю) в Новой Зеландии, сразу же заинтересовалась этим явлением. Эксперты подчеркивают, что звук, слышимый во время прохождения космического мусора, имеет решающее значение для этого явления. Это означает, что метеор находился относительно близко к поверхности Земли. Вероятно, объект упал на один из островов Новой Зеландии.

Поэтому «Fireballs Aotearoa» призывает жителей южной части Северного острова обращать внимание на черные камни, которые выделяются в окружающей обстановке. Организация ежегодно расширяет свою деятельность, чтобы увеличить вероятность обнаружения метеоритов.

В марте 2024 года, используя данные с четырех станций с камерами, удалось точно определить район возле озера Текапо, где волонтеры обнаружили метеорит весом 810 граммов всего через 30 минут после начала поисков. Важно отметить, что «Fireballs Aotearoa» – некоммерческая организация, которая не получает финансовой выгоды от своих открытий. Каждый найденный образец в конечном итоге попадает в музей, где его могут изучать ученые и увидеть любой желающий.