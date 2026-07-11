Военно-космическая академия им. Можайского представила проект движителя, принцип работы которого аналогичен биологической амебе — он меняет центр тяжести за счет перекачивания рабочей жидкости.

Военно-космическая академия им. Можайского представила проект движителя, в котором вместо жестких механических колес или гусениц используется эластичная оболочка, заполненная жидкостью. Изобретение относится к области ракетно-космической техники. Движитель может использоваться в аппарате для передвижения по поверхности планет. Принцип работы соответствующего шагающе-перекатывающего планетохода аналогичен биологической амебе: движитель объединяет свойства непрерывного качения (как у обычных колес) и циклического шагания. В данном патенте движитель меняет форму и центр тяжести за счет перекачивания рабочей жидкости, что обеспечивает высокую проходимость по сыпучим грунтам.

Изображение: fips.ru

Устройство работает по принципу перемещения центра масс: внутренний накопитель перераспределяет жидкость, смещая центр тяжести в нужную сторону для создания тяги. Движитель оснащен так называемыми корненожками, то есть опорами. Эти выдвижные отсеки на внешней оболочке точечно заполняются жидкостью по заданной программе. Создание движущих сил достигается путем одновременного перемещения жидкости в выбранные корненожки и сектора.

В документе говорится, что в настоящее время отмечается многообразие средств передвижения по поверхности планет, а также иных космических объектов. Эти передвижения связаны с наличием сцепления материалов, из которых состоят поверхности, и движущегося по ним транспортного средства. Разработка российских инженеров представляет иной подход.

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Амебоидный способ движения является одним из природных вариантов организации перемещения. В отличие от колес, движение осуществляется за счет изменения формы корпуса устройства путем плавного перетекания внутреннего рабочего тела (жидкости).

Согласно патенту, техническим результатом будет являться повышение эффективности регулирования движущих сил и скорости перемещения по поверхности. Предложенные устройства могут использоваться в качестве движителей в различных космических условиях: для разных типов поверхностей, в широком диапазоне внешних воздействий и вариантов нагрузки.