Через шесть минут после запуска ускоритель ракеты совершил управляемый спуск и вернулся на плавучую платформу, где его поймали с помощью специальной сети.

Китай успешно испытал экспериментальную систему возврата первой ступени ракеты-носителя на морской платформе. Система призвана позволить Китаю сломить доминирование США в индустрии многоразовых ракет.

Источник: x.com/SpoxCHN_MaoNing

«Это первое в нашей стране успешное контролируемое возвращение первой ступени ракеты-носителя, а также первое в мире возвращение ракеты-носителя с использованием сетевой системы», — сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Ракета-носитель «Чанчжэн-10Б» (Long March-10B) стартовала в 12:15 по местному времени (07:15 по Москве). Через шесть минут после запуска ракеты первая ступень начала точное вертикальное возвращение в атмосферу. Затем она была захвачена специальной сетью, установленной на платформе.

Успешное испытание — шаг к тому, чтобы сломить американское доминирование в индустрии многоразовых ракет, сообщает Reuters. До сих пор Соединенные Штаты лидировали на этом рынке, во многом благодаря достижениям SpaceX, которая регулярно возвращает ракеты-носители Falcon 9.

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Разработка многоразовых систем является ключевым элементом китайской космической программы, которая включает в себя создание крупных спутниковых группировок и осуществление пилотируемых лунных миссий в ближайшие годы.