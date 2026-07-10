Четыре пассажирских самолёта, разработанные в 1960-1990-х годах, могли стать легендами авиастроения, но так и остались в виде чертежей.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) представила четыре редких отечественных самолета, которые так и не были построены. Возможно, они могли изменить вектор развития отечественной гражданской авиации, но остались только в виде чертежей. Разработкой представленных передовых самолетов занималось ОКБ им. Яковлева в 1960-1990-х годах. Речь идет о проектах Як-33, Як-46, Як-242 и Як-48.

Источник: t.me/uac_ru

Самолёт вертикального взлёта и посадки Як-33 из стали и титана разрабатывался в 60-х годах прошлого века. Сверхзвуковое воздушное судно с дальностью полета 4000 км, согласно планам, должно было достигать максимальной скорости 3 Маха. На самолете планировалось устанавливать два маршевых агрегата РД36-41 и шесть подъёмных двигателей. Причина остановки проекта: самолет признан малогабаритным для поставленных задач.

Другой проект 78-местного турбореактивного самолёта Як-46 не был реализован из-за инцидента в 1982 году с Як-42. Эксплуатация судов этого типа была приостановлена. Предполагалось, что региональный Як-46 сможет летать с крейсерской скорость 700 км/ч на расстояние в 800 км. Его двигатели Д-36 планировалось устанавливать по бокам хвостовой части фюзеляжа.

В 1993 году был представлен проект среднемагистрального пассажирского самолета Як-242 вместимостью 156–162 пассажира. Конструктивные решения именно этого лайнера, как считается, легли в основу новейшего импортозамещенного МС-21-300. Российский региональный самолет по своим характеристикам он не уступает Boeing 737 и Airbus A320.

Источник: t.me/uac_ru

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В начале 1995 года Правительство России дало добро на создание административного самолёта (бизнес-джета) для индивидуальных или корпоративных перелетов. Проект легкого воздушного судна Як-48 предполагал наличие двух двигателей РД-35М. Планировалось создать варианты с 19-местным и 4-местным салонами. Разработку прекратили из-за недостатка финансирования.