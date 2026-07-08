Новая конструкция котла в вагоне-цистерне ООО «ВНИЦТТ» увеличила полезный объём до 92 кубометров при сохранении стандартных габаритов.

ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий» («ВНИЦТТ») запатентовало конструкцию вагона-цистерны, предназначенную для эксплуатации на железных дорогах колеи 1520 мм. Эта единица рельсового подвижного состава может использоваться для перевозки нефтепродуктов. Объем котла значительно увеличен по сравнению с аналогичными решениями. Грузоподъемность составляет не более 75 тонн при допустимой осевой нагрузке 25 тонн-сил.

Изображение: «ВНИЦТТ»/fips.ru

Российские инженеры разработали новую конструкцию цистерны, в которой основной конструктивный элемент корпуса, обечайка, получил переменный диаметр. Также конструкция имеет торосферическое днище, надежный элемент для герметизации цистерны. Такое решение позволило создать вагон-цистерну в соответствии со стандартным размером для поездов и вагонов на железных дорогах (так называемый габарит 1-Т). Длина по осям сцепления автосцепок составляет 12 020 мм.

Изображение: «ВНИЦТТ»/fips.ru

В новой модели инженеров наружная длина котла увеличена минимум до 11 581 мм, но может достигать 11 700 мм. Полезный объем котла увеличился до 92 кубометров. Для сравнения: в аналогичных конструкциях объем составляет в среднем 89,4 кубометра.

Разработчики также сохранили стандартную длину вагона и расположение основных узлов, благодаря чему новая цистерна совместима с существующей инфраструктурой сливно-наливных терминалов и не требует изменения технологии погрузки и выгрузки нефтепродуктов.

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Собственная масса вагона-цистерны уменьшена примерно на 1 тонну (до 9,62–9,66 тонны), благодаря использованию прочных, но лёгких материалов. Так, стенки конструкции имеют толщину всего 8 мм. Рама вагона весит 2,83 тонны, тогда как у ближайших аналогов — 3,22 тонны.