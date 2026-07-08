Москва рассчитывает вывести турбовинтовой самолёт на рынок стран Юго-Восточной Азии.

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 получил сертификацию типа от Росавиации в начале июня, и Россия уже сейчас готовит экспортное предложение по региональному лайнеру авиакомпаниям Индонезии. Воздушное судно могут предложить как на продажу, так и в лизинг. Данная инициатива свидетельствует о планах вывести машину на рынок Юго-Восточной Азии.

Фото: ОАК

Глава Минпромторга России Антон Алиханов отметил перспективы развития совместных авиационных проектов с Джакартой. Известно, что ОАК рассматривает проект региональных самолетов в рамках более широкой стратегии выхода на быстрорастущий внутренний авиационный рынок Юго-Восточной Азии. Регион является приоритетным рынком для российских гражданских самолетов.

Возможное соглашение с Индонезией о покупке самолетов также включает в себя долгосрочную структуру партнерства, направленную на развитие авиационных возможностей страны. Внутренние авиаперевозки в Индонезии быстро расширялись в течение последнего десятилетия. При этом некоторые небольшие города не имеют прямых рейсов, а многим аэропортам требуются самолеты, способные эффективно работать при меньшем пассажиропотоке, чем узкофюзеляжные реактивные самолеты. По словам Алиханова, Ил-114-300 по экономическим параметрам превосходит зарубежный ATR 72.

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Интерес к российскому региональному самолету ранее проявила другая страна Юго-Восточной Азии. Еще зимой, почти за полгода до сертификации Ил-114-300, индийская компания Flamingo Aerospace Private Limited подписала предварительное соглашение о приобретении шести турбовинтовых лайнеров. Они необходимы Дели для обслуживания региональных маршрутов и небольших аэропортов.