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kosmos_news
Учёные с помощью биоэнергетического анализа выяснили маршрут полководца Ганнибала через Альпы
Исследовательская группа сосредоточилась на анализе энергетических потребностей всей армии во время миссии в 218 году до н. э., уделяя особое внимание боевым слонам.
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Новый анализ, проведенный международной группой ученых, предлагает решение одной из величайших загадок древней военной истории: маршрута, по которому карфагенский полководец Ганнибал пересёк Альпы в 218 году до н.э. Исследование указывает на то, что наиболее вероятным маршрутом был перевал Коль-де-ла-Траверсетт. Его переход позволил минимизировать энергозатраты всей армии, особенно боевых слонов.
Изображение: нейросеть qwen

Во время Второй Пунической войны между Римской республикой и Карфагеном Ганнибал предпринял одну из самых смелых военных операций в истории, командуя армией численностью около 40 000 солдат, 7 000 лошадей и 37 боевых слонов. Историки спорят о том, какой именно альпийский перевал он выбрал.

В своих последних исследованиях по этой теме ученые использовали совершенно новый аналитический инструмент – биоэнергетический анализ. Исследовательская группа сосредоточилась на анализе энергетических потребностей всей армии, уделяя особое внимание боевым слонам, которые представляли собой не только символ мощи, но и огромную логистическую проблему.

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Используя модели передвижения современных африканских слонов, ученые оценили количество энергии, которое требуется для преодоления различных маршрутов через Альпы. Анализ учитывал массу тела животных, особенности местности и длину отдельных участков. Результаты ясно показывают, что перевал Коль-де-ла-Траверсетт был самым коротким и наименее энергозатратным маршрутом.

Исследователи подчеркивают, что выбор этого маршрута мог иметь решающее значение для выживания армии, особенно учитывая физическое истощение как солдат, так и животных. Модели показывают, что во время переправы через перевал Траверсетт солдаты теряли около 20% жировых запасов (биологический резерв энергии на случай голода или холода), что может объяснить высокую смертность среди людей. Интересно, что боевые слоны теряли всего 4% своих запасов, что объясняет, почему большинство из них пережили трудную переправу.

Энергетический анализ показывает, что выбор маршрута через перевал Траверсетт был не только логичным с топографической точки зрения, но и оптимальным с биологической и логистической точек зрения. Авторы подчеркивают, что междисциплинарный подход, сочетающий исторические знания, биологию и современные методы моделирования, может способствовать решению и других многовековых загадок.

#наука #история #исследование #ганнибал #биоэнергетический анализ
Источник: pnas.org
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