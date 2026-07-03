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kosmos_news
ОДК представит на выставке «Иннопром» промышленные двигатели мощностью от 6 до 32 МВт
Двигатели для распределенной энергетики и транспортировки газа предназначены для непрерывной эксплуатации в суровых условиях.
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«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), разрабатывающая и выпускающая двигатели для гражданской авиации, представит новые промышленные силовые установки в рамках выставки «Иннопром». Мероприятие пройдет в начале июля в Екатеринбурге. Компания рассказала, какие новинки увидят посетители форума.
Изображение: нейросеть qwen

ОДК-Сатурн представит реальный, полноценный силовой агрегат ГТД-6РМ мощностью 6 МВт (также выпускается модель ГТД-8РМ на 8 МВт). Газотурбинный двигатель используется для энергоснабжения производственных площадок. Он также применяется для обеспечения бесперебойной работы производственных предприятий и жизнедеятельности населенных пунктов. Возможно использование оборудования для питания ЦОД. Двигатели могут работать на разных видах топлива – от бензина и дизеля до природного газа.

Сообщается, что разрабатываемые ОДК энергетические установки мощностью от 6 до 32 МВт призваны снизить зависимость локальных индустриальных объектов от крупных электростанций. Оборудование обеспечивает стабильное энергоснабжение в самых суровых климатических условиях. ОДК уже выпустила 675 двигателей общей мощностью 6 ГВт, наработка которых превысила 26 млн часов.

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На выставке «Иннопром» покажут модель двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25. Это импоротозамещённая установка мощностью 25 МВт будет эксплуатироваться в газотранспортной отрасли. Также ОДК работает над новой версией двигателя для энергетической отрасли на базе газогенератора АЛ-41СТ мощностью до 42 МВт.

Газотурбинный двигатель (разработан ОДК-Кузнецов) НК-36СТ-32 будет представлен на стенде Минпромторга РФ. Ранее оборудование в этом сегменте мощности в России не производили. Двигатель газоперекачивающего агрегата мощностью 32 МВт изготовлен с применением передовых технологий.

#россия #технологии #техника #энергетика #ростех #двигатели #одк #газотурбинное оборудование
Источник: t.me
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