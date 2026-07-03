Во время показательных полетов самолёты приводнились прямо на Волгу, они не нуждаются в аэродромах и могут работать даже на бензине.

В Чебоксарах впервые прошел крупный Всероссийский форум «Река», посвященный развитию внутренних водных путей России. Мероприятие планируется проводить каждый год в разных городах на берегах основных водных артерий страны. На форуме впервые продемонстрировали новые модели гидросамолетов летательные аппараты, способные взлетать с водной поверхности и приземляться на неё. Речь идет о СК-14 «Орион», Л-65, Л-146М и Borey, сообщает 2 июля Telegram-канал Росавиации.

Источник: Росавиация/t.me/favt_ru

Возможности российских самолётов-амфибий высоко оценили министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров в ходе визита в Чувашию. Летательные аппараты выполнили демонстрационные полеты с посадкой на Волгу, недалеко от речного вокзала.

Источник: Росавиация/t.me/favt_ru

Самолёты производятся Тюмени и Самаре. Считается, что уникальность отечественных разработок заключается в том, что их силовые установки могут стабильно работать на различных видах топлива, включая горючее разного качества или происхождения. Так, оснащенный двумя двигателями Л-65, заправляется автомобильным бензином. При крейсерской скорости 200–250 км/ч расход топлива составляет 50 литров.

Сообщается, что в основном двигатели амфибийных самолетов работают на 92-й, 95-й и 100-й бензине. Таким образом, заправить летательный аппарат теоретически можно на ближайшей к реке АЗС. У самолета нет зависимости от авиакеросина, что значительно повышает эффективность эксплуатации машин. Также нет необходимости в аэродромной инфраструктуре.

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Самолеты-амфибии уже эксплуатируются в России, в том числе в непростых климатических условиях (Арктика, Чукотка). Примерно 200 летательных аппаратов применяются для мониторинга обстановки в лесах в пожароопасный сезон. Также воздушные суда задействованы в грузоперевозках, используются в качестве туристических транспортных средств и, конечно, во время поисково-спасательных операций.