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kosmos_news
«ПТ»: Почти пятая часть авиапарка крупнейших перевозчиков России временно не эксплуатируется
Эксперты ресурса «Первый технический» («ПТ») подсчитали, что 130 самолётов вынуждены временно перейти на хранение из-за затянувшегося технического обслуживания и сложности выполнения ремонтных работ зарубежных лайнеров.
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Российский воздушный транспорт переживает период турбулентности, сообщает портал «Первый технический» («ПТ»). Очевидно, что временные трудности будут решены, поскольку, как ожидается, уже в следующем году авиакомпании получат полностью обновленные импортозамещенные Суперджеты и среднемагистральные МС-21. В то же время сейчас ведущие отечественные авиаперевозчики прекратили эксплуатировать 130 воздушных судов, то есть примерно 20% парка. Это происходит в разгар туристического сезона, когда традиционно пассажиропоток особенно увеличивается. Издание «ПТ» называет главной причиной сложившейся ситуации увеличение сроков техобслуживания самолетов.
Изображение: нейросеть qwen

Непростая ситуация в секторе гражданской авиации была впервые замечена в прошлом году. В 2025 году в секторе воздушного транспорта «зафиксировано снижение пассажиропотока, первое с 2022 года», заявил тогда директор «Росавиации» Дмитрий Ядров, отметив, что на внутренние рейсы пришлось более 74% от общего объема перевозок.

Эти проблемы возникают в условиях международных санкций и ограничений, введенных в отношении российского авиационного сектора с 2022 года. Особенно это касается доступа к запасным частям и техническому обслуживанию.

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Эксперты отмечают, что «Аэрофлот» и его подразделения пока лучше всех справляются с непростой ситуацией: общий парк группы насчитывает 349 воздушных судов, и только 37 из них сейчас выведены из эксплуатации. Непосредственно крупнейший авиаперевозчик России временно приостановил полеты семи самолетов (из имеющих в парке 171 лайнеров). Некоторые находящиеся на хранении лайнеры подготавливаются к введению в строй после комплекса сервисных работ.

В сложной ситуации оказалась S7 Airlines: 33 самолета из 104 простаивают. В основном это Airbus A320neo, техобслуживание которых затруднено. Похожая ситуация у «Уральских авиалиний» — все A321neo находятся на хранении.

Авиакомпания «Россия», дочернее предприятие группы «Аэрофлот», эксплуатирует 30 лайнеров, в том числе Boeing и произведенные до 2022 уже немного устаревшие Суперджеты (SSJ 100). Компания планирует использовать не менее 85% своего парка этим летом. У «Победы» самый молодой парк, поэтому в строю сейчас все 42 машины.

У Utair простаивают 9 самолетов, у Nordwind — 12 из 27 машин, у Smartavia — три, у Red Wings — пять. Росавиация разрешила Azur Air использовать лишь 6 самолётов из 23. «Азимут» приостановил полеты четырех самолётов SSJ 100.

#россия #авиация #самолеты
Источник: www1.ru
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