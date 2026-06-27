Эти машины, концепция которых была разработана на тольяттинском заводе в 1982—1984 годах, могли изменить историю отечественного автопрома, но до производства дело так и не дошло.

В начале 80-х годов прошлого века АвтоВАЗ впервые начал работать над автомобилем следующего поколения. «Ростех» опубликовал архивную фотографию двух автомобилей, концепция которых была создана в 1980-х годах на Волжском автомобильном заводе. На изображении слева виден ранний вариант будущего ВАЗ-2110. Справа от него располагается экспериментальный концепт ВАЗ X.

Источник: Ростех

Расположенный на снимке слева автомобиль мало чем напоминает классическую «десятку», серийное производство которой было начато в 1996 году, а первые модели были выпущены годом ранее. ВАЗ-2110 в итоге получил совершенно другой дизайн. Новая фотография дает представление, каким был изначально задуман проект машины следующего поколения.

В 80-х годах мировыми автомобильными трендами были иные решения: корпус в передней части узкий и острый, лобовое стекло сильно наклонено — в целом это должно было улучшить аэродинамику. В 90-х годах эти тренды уже устарели. Прототип так и не был запущен в производство, поскольку ВАЗ сосредоточил свои производственные мощности на изготовлении ВАЗ-2108/2109.

реклама

На снимке справа — прототип ВАЗ X. Даже для нашего времени этот концепт выглядит довольно футуристическим и совершенно революционным для советского автопрома. Проект разрабатывался в первую очередь для проверки новых решений — исследований аэродинамики, компоновки и необычного дизайна. Судя по фотографии, у машины колёсные арки почти закрыты, а очень плавный кузов слегка занижен. И если «десятка» в итоге стала одной из самых популярных моделей в нашей стране, то прототип ВАЗ X остался только в виде проекта.