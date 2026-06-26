Образец почвы, взятый марсоходом Perseverance, может содержать следы микроорганизмов.

Марсоходы NASA Perseverance и Curiosity время от времени обнаруживают на Красной планете молекулы, указывающие на существования жизни. В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, говорится о новых сложных углеродных соединениях, найденных на Марсе. Изображение: нейросеть qwen

Эти макромолекулы, химические соединения с особенно высокой молекулярной массой, были обнаружены в двух аргиллитах. Perseverance обнаружил их в кратере Езеро. Этот кратер представляет собой высохшее дно озера, где исследователи предполагают более высокую плотность таких свидетельств жизни. Ранее марсоход уже находил явные признаки того, что органический материал произошел от живых организмов.

«Углерод является основным строительным блоком жизни на Земле, и все живые организмы состоят из сложных органических макромолекул», — объяснил соавтор исследования Эшли Мерфи из Института планетологии в интервью Space.com.

На Земле этот макромолекулярный углерод часто встречается в очень древних породах. В некоторых случаях это единственное органическое свидетельство существования ранней микробной жизни. Поскольку Марс, вероятно, был очень похож на Землю в прошлом, древние марсианские породы также могут предоставить такие свидетельства.

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Аргиллиты были обнаружены в том же регионе, что и в 2025 году. Это более раннее открытие было описано тогдашним администратором НАСА Шоном Даффи как «самый ясный признак жизни, который мы когда-либо находили на Марсе». В то время основное внимание было уделено так называемым «леопардовым пятнам» — характерному узору. В породе были обнаружены биосигнатуры, включая углерод, серу, окисленное железо и фосфор.

Подобные горные породы образуются под воздействием сильного нагрева или высококислотной среды. Однако эти условия отсутствуют в регионе. Они также могли быть образованы живыми организмами. В то время это не удалось доказать, но новые данные подтверждают теорию. Аргиллиты впервые демонстрируют наличие макромолекулярного углерода в нетронутых природных породах (то есть, не добытых бурением) на поверхности Марса.

Две породы немного отличаются. В то время как углерод в одной породе был смешан с исходными речными отложениями, то есть силикатами, в другой он был внедрен в минералы, образовавшиеся позже (карбонаты и сульфаты). Это может указывать на то, что материалы откладывались в разное время: сначала в речных отложениях, а затем текущими, богатыми минералами жидкостями.

Отложения в обеих породах были относительно неповрежденными. Это говорит о том, что они либо устойчивы к окислению и радиации, либо достигли поверхности Марса совсем недавно. Кроме того, Perseverance смог обнаружить свидетельства потенциальных биохимических реакций. Эти образцы напоминают микробы на Земле.