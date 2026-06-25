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kosmos_news
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
Небольшой квадрокоптер с помощью свисающего магнита извлек нож из руки подозреваемого.
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В США всё больше полицейских используют дроны в своих операциях. В опубликованном на этой неделе видеоролике впервые показано, как небольшой квадрокоптер обезоружил подозреваемого.
Изображение: нейросеть qwen

На видео показано, как небольшой квадрокоптер с помощью магнита извлекает нож из неподвижного человека:

Полиция заявила, что это первое использование «дрона для обезоруживания» в США. Подозреваемый имел при себе нож. Также, предположительно, у него было огнестрельное оружие, которое он не носил при себе. Он не реагировал на попытки переговоров. Оператор дрона направил аппарат в окруженный дом, где в углу гаража был обнаружен подозреваемый. Он был жив, но не подавал признаков жизни, и дрон смог его обезоружить.

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Похоже, дрон не был специально создан для этой цели. Оператор дрона сам прикрепил к нему мощный магнит с помощью веревки. Он «продемонстрировал невероятный уровень креативности, мастерства и ловкости», написали в департаменте шерифа.

Шериф Сакраменто Джим Ли также высоко оценил операцию. В интервью изданию The Hill он заявил, что это потенциально спасло жизни — как полицейских, так и подозреваемого.

Как сообщает Ars Technica, в настоящее время в США полицейские дроны используются в основном для разведки и наблюдения. Аппараты позволяют сотрудникам полиции получить общее представление о ситуации и обстановке перед арестом. Департамент шерифа Сакраменто владеет 18 такими дронами, и уже одобрена покупка еще 27.

#сша #технологии #дрон #полиция #квадрокоптер
Источник: arstechnica.com
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