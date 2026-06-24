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kosmos_news
Китайский суперкомпьютер LineShine превзошёл американский El Capitan и возглавил рейтинг ТОП-500
Суперкомпьютер LineShine выполняет 2,2 квинтиллиона вычислений в секунду, что делает его быстрее любой другой системы в мире, согласно рейтингу TOP500, представленному на Международной конференции по суперкомпьютерам (ISC).
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Впервые с 2017 года самый мощный в мире суперкомпьютер находится в Китае. Система LineShine из южного китайского мегаполиса Шэньчжэнь потеснила американский компьютер El Capitan с первого места в новом списке TOP500.
Изображение: нейросеть qwen

Этот список публикуется дважды в год и считается рейтингом самых мощных известных суперкомпьютеров в мире. Системы ранжируются в соответствии с их производительностью в стандартизированном тесте. Новый рейтинг был представлен во вторник, 23 июня, на Международной конференции по суперкомпьютерам (International Supercomputing Conference, ISC) в Гамбурге. Китайский суперкомпьютер расположен в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне.

По данным тестировщиков, LineShine достиг производительности 2,198 экзафлопс. Проще говоря, это означает, что компьютер выполнял более двух квинтиллионов вычислений в секунду. El Capitan в Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора в Калифорнии достиг производительности 1,809 экзафлопс.

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Суперкомпьютеры используются, помимо прочего, для моделирования климата, исследований материалов, промышленных приложений и искусственного интеллекта. Поэтому первое место в рейтинге также имеет символическое значение в технологической конкуренции между Китаем и США.

За китайским компьютером в новом рейтинге следуют El Capitan, Frontier и Aurora из США. На пятом месте находится Jupiter Booster из исследовательского центра Юлих в Германии.

#сша #китай #суперкомпьютер #el capitan #lineshine
Источник: top500.org
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