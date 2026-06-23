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kosmos_news
NASA представило новый прототип марсохода Ernest со скоростью 1 км/ч
Благодаря четырем управляемым колесам он способен двигаться в любом направлении, а последняя версия оснащена «улучшенными возможностями автономного принятия решений».
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НАСА тестирует новый марсоход под названием Ernest. Он призван расширить возможности исследования Марса, поскольку ряд его характеристик отличается от предшественников. Он называется Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain («Исследовательский марсоход для навигации по экстремально наклонной местности»), или сокращенно Ernest, и призван осуществить важные для науки миссии на Марсе.Фото: NASA

Главное преимущество Ernest — это скорость, превосходящая скорость его предшественников. Марсоход Perseverance, находящийся в настоящее время в эксплуатации, развивает скромную максимальную скорость около 0,16 километров в час на ровной местности.

В ходе недавних испытаний в пустыне Колорадо Ernest преодолел расстояние около 26 километров за семь дней, согласно пресс-релизу НАСА, достигнув максимальной скорости около одного километра в час. Это примерно в шесть раз быстрее, чем у Perseverance.

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Помимо низкой максимальной скорости, пересеченная местность создает нагрузку на колеса Perseverance, а крутые склоны, перемежающиеся камнями и песком, представляют собой серьезную проблему. Марсоходу иногда требуется объезжать некоторые районы для достижения определенных пунктов назначения.

С помощью Ernest НАСА тестирует новые подходы, которые могут быть использованы в будущих миссиях на Марс и Луну. В отличие от современных марсоходов, имеющих шесть колес, Ernest оснащен четырьмя. Его длина составляет около 1,20 метра, хотя версия, предназначенная для космической миссии, будет вдвое больше. Он также может поднимать свои колеса по отдельности, чтобы забираться на препятствия или преодолевать их. В отличие от предыдущих марсоходов, которые имели только пассивную систему подвески, Ernest может переключаться между активной и пассивной подвеской по мере необходимости.

#сша #космос #наса #марс #марсоход #ernest
Источник: nasa.gov
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