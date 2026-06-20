Данные, представленные британской компанией Key Production Group, говорят, что люди снова заинтересованы в физических носителях, несмотря на распространение цифровых форм мультимедиа.

Кэт Саммерсгилл, соруководитель отдела продаж Key Production Group, в интервью TechRadar сообщила, что за последние восемь-десять лет компания зафиксировала рост заказов на Blu-ray диски более чем на 10 000 процентов. Особенно быстро растет интерес к формату Blu-ray Audio, используемому для воспроизведения музыки в студийном качестве. Изображение: нейросеть qwen

Подтверждение этой позитивной тенденции можно найти и в отчете Британской ассоциации розничных продавцов развлекательного контента (ERA) за 2025 год. В документе указывается, что выручка от продаж дисков Blu-ray выросла на 3%. Статистика по дискам Blu-ray 4K еще интереснее. Продажи в этой категории выросли на 19,5% в годовом исчислении.

Самым продаваемым релизом на британском рынке стал фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада», который, по мнению авторов отчета, пользовался особой популярностью среди любителей домашнего кинотеатра. Растущий интерес к физическим дискам обусловлен несколькими факторами. Один из наиболее часто упоминаемых факторов — растущее недовольство пользователей стриминговых сервисов. Библиотеки фильмов и сериалов постоянно меняются, и доступные сегодня фильмы могут исчезнуть завтра из-за истечения срока действия лицензионных соглашений.

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Критика цифровой собственности также становится все более распространенной. Пользователи, покупающие фильмы на онлайн-платформах, не всегда гарантированно получают постоянный доступ к своим покупкам. В комментариях в интернете описываются случаи временного исчезновения легально приобретенных фильмов из библиотек клиентов.

Кэт Саммерсгилл сравнивает текущую ситуацию с Blu-ray дисками с рынком виниловых пластинок. Она считает, что физические носители не должны заменять стриминг, поскольку они могут функционировать параллельно с ним, предлагая другие преимущества. Среди них она называет возможность владеть фильмом или альбомом и независимость от качества интернет-соединения или изменений в каталогах цифровых платформ.

Сообщество коллекционеров также играет значительную роль. Отчет ERA показывает, что специальные и коллекционные издания занимают растущую долю рынка 4K Blu-ray. Аналогичное явление можно наблюдать и на музыкальном рынке. Саммерсгилл привела в пример виниловое издание, выпущенное Key Production Group в 72 цветовых вариантах. Коллекционеры всё чаще покупают несколько версий одного и того же альбома, движимые уникальным внешним видом диска.

Популярность Blu-ray также обусловлена деятельностью специализированных издателей, занимающихся реставрацией классических фильмов. Компании регулярно выпускают отреставрированные издания в формате 4K, часто предлагая качество изображения и звука, недоступное на стриминговых сервисах.



Таким образом, 20-я годовщина дебюта Blu-ray 20 июня 2026 года предоставляет возможность взглянуть на формат с другой стороны. Всего несколько лет назад многие наблюдатели рынка предполагали, что его история подходит к концу. Однако последние данные свидетельствуют о том, что физические диски продолжают находить свою нишу на рынке, и сегмент 4K Blu-ray остаётся одной из немногих областей рынка домашних развлечений, способных к росту, несмотря на доминирование стриминга.