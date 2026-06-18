Первая лунная миссия Instinct запланирована на конец 2028 года — модуль размером с посудомоечную машину доставит на Луну 20 кг полезной нагрузки.

17 июня компания Instinct Space объявила об изменении стратегии. Компания из Лондона стала партнером Y Combinator в 2025 году с целью разработки лунной орбитальной GPS-группировки. Теперь Instinct Space изменила стратегию, представив планы по созданию недорогих лунных посадочных аппаратов, способных достигать лунной поверхности с низкой околоземной орбиты.

Визуализация посадочного аппарата Instinct на Луне. Изображение: Instinct Space/payloadspace.com

Как сообщает компания, в свое время изучалась идея создания небольшой спутниковой группировки, подобной GPS, вокруг Луны. Именно этот опыт подтолкнул стартап к работе над лунными посадочными модулями. В компании поняли, что организация запуска спутников — очень дорогостоящий и сложный процесс. Поэтому специалисты переключились на более простое решение. Речь идет о посадочных лунных аппаратах.

Идея Instinct состоит в оптимизации затрат и более частом использовании посадочных модулей меньшего размера, что позволит компании снизить стоимость запусков для операторов. Первая лунная миссия Instinct запланирована на конец 2028 года. Во время миссии лунный посадочный модуль размером с посудомоечную машину доставит на Луну 20 кг полезной нагрузки. Стоимость составит примерно за 550 000 долларов за кг.

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Полностью заправленный аппарат будет весить около 650 кг. Он будет использовать электродвигатель с насосной подачей топлива и четыре небольших двигателя ориентации, работающих на смеси перекиси водорода и керосина, что позволит достичь скорости в 6 км/с. Этого достаточно, чтобы доставить 20 кг полезной нагрузки с низкой околоземной орбиты на Луну.

Аппарат не зависит от конкретной ракеты-носителя, и миссии будут занимать около четырех месяцев для достижения лунной орбиты. Аппарат рассчитан на то, чтобы продержаться на поверхности спутника Земли в течение полных лунных суток (или около 14 земных дней).