Новый SSD для PS5 стоит столько же, сколько 5 консолей.

Производитель жестких дисков SanDisk объявил цены на свои новые SSD-накопители Optimus. Всем, кто хочет расширить объем памяти своей PlayStation 5 на 8 ТБ, придется выложить $3800.

Изображение: нейросеть qwen

SSD GX PRO 850P NVMe предлагается как официально лицензированный для PS5 и PS5 Pro. Самая дорогая версия консоли, PS5 Pro, имеет 2 ТБ и в настоящее время стоит $1000. Самая дорогая стандартная PS5 с 1 ТБ и дисководом стоит $750. Таким образом, пользователь заплатит почти в пять раз больше за расширение памяти по сравнению со стандартной PS5. Даже следующий по размеру памяти вариант с 4 ТБ по-прежнему стоит $1800.

Мнения о новинке были похожи: почти $4000 за жесткий диск — это абсурдная цена. «За эти деньги можно собрать игровой ПК, который превзойдет PS5», написал один пользователь.

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Как сообщает Kotaku, дорогой SSD вряд ли станет каким-то особым продуктом. Пользователи обнаружили подозрительное сходство с техническими характеристиками 4-летнего WD_BLACK SN850X NVMe: оба имеют скорость записи 6000 МБ/с, ресурс 4800 ТБ и 1,2 млн IOPS (операции чтения и записи).

Даже размеры и вес идентичны. На самом деле, этот SSD всё ещё можно найти в магазине SanDisk, хотя и по цене $2900. На Amazon он стоит всего $1200. Один пользователь даже смог приобрести версию на 4 ТБ за $312:



Объяснение высокой цены, конечно же, заключается в текущем дефиците хранилища и оперативной памяти. Тем не менее, очевидно, что SSD на 8 ТБ не должен стоить почти $4000, по крайней мере, если верить негативной реакции пользователей, последовавшей за анонсом. Кроме того, PS5, скорее всего, будет заменена на PS6 в обозримом будущем. Покупать такое дорогое расширение памяти сейчас, когда оно, скорее всего, будет стоить как минимум в три раза дороже новой консоли, не имеет особого смысла.