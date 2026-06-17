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kosmos_news
Samsung Foundry разрабатывает чип нового поколения для Neuralink
Корейский производитель работает над следующим поколением чипов Neuralink, которые имплантируются непосредственно в голову.
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Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, после многочисленных успешных операций по вживлению чипов-нейроинтерфейсов в мозг человека, продолжает расширять свою деятельность. Это станет возможным благодаря Samsung, которая будет производить передовые чипы для Neuralink.Фото: x.com/jukan05

Ранее Samsung сотрудничала с Tesla. Помимо производства чипов Exynos для своих смартфонов Galaxy, Samsung также выпускала чипы для других крупных компаний: Qualcomm (Snapdragon) и даже Nvidia (GeForce RTX 3000). Илон Маск, вероятно, довольный сотрудничеством Samsung с Tesla, как сообщается, заключил партнерство с корейской компанией для создания чипов Neuralink.

Как сообщает корейский новостной портал Hankyung, подразделение Samsung по производству чипов начало исследования и разработки чипа Neuralink четвертого поколения. Проект имеет кодовое название O1, и чипы, поставляемые Samsung, будут производиться с использованием 4-нм техпроцесса Samsung Foundry. Чип будет использоваться в имплантатах — интерфейсных системах, которые считывают электрические импульсы мозга и передают их по Bluetooth на внешние устройства.

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Предполагалось, что Samsung начнет работу над новым чипом в конце прошлого года. Согласно текущим планам, поставка чипов, необходимых для сборки имплантата, запланирована на первую половину 2027 года. Если все пойдет гладко, серийное производство, как ожидается, начнется во второй половине того же года.

Neuralink — это технология, позволяющая управлять компьютерами и другими устройствами с помощью сигналов мозга. Она разработана для людей с тяжелыми неврологическими травмами, ограничивающими движение рук или ног.

#samsung #технологии #neuralink #чип
Источник: hankyung.com
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