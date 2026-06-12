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kosmos_news
Функции Windows 11 Copilot+ будут доступны на ПК с видеокартами GeForce RTX с 6 Гб памяти
Microsoft сняла ограничения на доступ к функциям Windows 11 Copilot+ — набору глубоко интегрированных ИИ-инструментов, и теперь обновление системы будет доступно даже для бюджетных ноутбуков.
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Два года назад Microsoft представила категорию устройств под названием Copilot+ PC. Это компьютеры с Windows 11, которые поддерживают исключительно функции искусственного интеллекта, встроенные в операционную систему. Первоначально к этой категории устройств относились компьютеры с чипсетами Qualcomm Snapdragon. Со временем к категории Copilot+ PC добавились устройства со специализированными процессорами Intel Core и AMD Ryzen. Теперь функции Windows 11 Copilot+ будут доступны на ПК с видеокартами GeForce RTX.
Изображение: нейросеть qwen

Ключ к использованию возможностей искусственного интеллекта, интегрированных в Windows 11, — это нейропроцессор (NPU) с производительностью не менее 40 TOPS. Это специализированный чип, предназначенный для вычислений ИИ, встроенный в процессоры Snapdragon X Elite, AMD Ryzen AI или Intel Core Ultra. Функции ИИ в системе обрабатываются локально, на устройстве, и поэтому требуют соответствующего оборудования.

Практически любой современный ПК с достаточно мощной видеокартой способен запускать локальные модели ИИ. Многие ноутбуки и настольные компьютеры оснащены чипами GeForce RTX с высокой вычислительной мощностью для ИИ. Эти чипы обеспечивают высокую производительность, значительно превосходящую возможности NPU, необходимые для Copilot+.

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Для продвижения компьютеров Copilot+ компания Microsoft ограничила поддержку функций ИИ в Windows 11 определенными чипсетами. Если бы она сразу сделала их доступными для владельцев видеокарт GeForce RTX, это снизило бы привлекательность этих новых устройств.

Теперь, почти через два года после запуска, производитель системы наконец-то прекращает эту эксклюзивность. Microsoft сообщила, что функции искусственного интеллекта, работающие локально в Windows 11, будут доступны для устройств с чипсетами GeForce RTX. Требования включают:

  • видеокарту серии RTX 30 или новее — как для ноутбуков, так и для настольных компьютеров;
  • не менее 6 ГБ видеопамяти (VRAM) на видеокарте.

На самом деле, для запуска функций ИИ будет достаточно более дешевого, старого ноутбука с чипом вроде GeForce RTX 3050. Практически любой более новый RTX соответствует этим критериям.

Однако это не означает, что все функции Copilot+ будут доступны на компьютерах с видеокартами GeForce RTX. Такие функции, как Windows Recall, Click to Do и ИИ в Microsoft Paint, по-прежнему доступны исключительно на устройствах, оснащенных выделенным чипом NPU.

#microsoft #искусственный интеллект #ноутбуки #windows 11 #компьютеры #copilot
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