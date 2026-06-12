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Илон Маск стал первым в мире триллионером после рекордного в истории IPO компании SpaceX
Компания привлекла 75 миллиардов долларов и делает ставку на инфраструктуру ИИ.
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SpaceX провела крупнейшее IPO в истории. Компания Илона Маска, занимающаяся ракетами, спутниками и искусственным интеллектом, привлекла 75 миллиардов долларов в ходе IPO, побив все предыдущие рекорды. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, 555,6 миллиона акций были размещены по цене 135 долларов за штуку.
Фото: SpaceX

В результате оценка компании достигла приблизительно 1,77 триллиона долларов, мгновенно сделав SpaceX седьмой по стоимости компанией в мире, после производителя микросхем TSMC и опередив Broadcom. Она превзошла таких гигантов, как крупный банк JPMorgan, фармацевтическая компания Eli Lilly и Tesla.

Илон Маск теперь является первым в мире триллионером. Он не отказывается от контроля над компанией и сохранит 82 процента акций даже после IPO. Распределение акций также необычно – 30 процентов акций зарезервировано для розничных инвесторов, что является исключительно высоким показателем для IPO такого масштаба.

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Основная часть состояния предпринимателя сосредоточена в SpaceX: его доля оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и другими активами состояние Маска, по подсчетам агентства, превысило 1,1 триллиона долларов к моменту начала торгов на бирже в США.

Значительная часть привлеченного капитала уже зарезервирована – и не для ракет или центров обработки данных. SpaceX должна использовать 20 миллиардов долларов для погашения промежуточного кредита. Компания взяла этот кредит в марте после того, как Маск интегрировал свои компании, занимающиеся искусственным интеллектом и социальными сетями, – а именно xAI и ее платформу X – в корпорацию. Таким образом, рекордное IPO также служит для решения проблем, возникших в результате этого слияния.

По своей сути, IPO – это огромная ставка на инфраструктуру ИИ и корпоративные приложения. SpaceX планирует инвестировать деньги в проекты, начиная от центров обработки данных ИИ и заканчивая новыми спутниковыми группировками. Маск объявил, что «космические центры обработки данных для ИИ» станут следующим крупным капиталоемким проектом — по его мнению, лучшим способом обойти энергетические ограничения Земли.

#илон маск #spacex #ipo
Источник: fontanka.ru
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