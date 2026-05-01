kosmos_news
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Пилоты будут управлять воздушным судном, используя мониторы и датчики — это текущая мировая практика проектирования перспективных сверхзвуковых пассажирских самолётов.

НИЦ Институт им. Жуковского в России продолжает работу над проектом пассажирского сверхзвукового самолета. Он призван преодолеть звуковой барьер с минимальным звуковым ударом и, благодаря особой конструкции, не будет иметь лобового остекления кабины пилотов в передней части.Визуализация сверхзвукового самолета. Изображение: нейросеть freepikЭксперты портала «Техносфера. Россия» напоминает, что гражданские сверхзвуковые полеты и их потенциальное возвращение продолжают вызывать интерес – и не только в России. В США компания Boom Supersonic готовится заменить легендарный Concorde своим сверхзвуковым пассажирским самолетом Overture. Одноместный технологический демонстратор XB-1 уже совершил 13 полетов. Разработчики отказались от применяемой в 20 веке схемы с опускающимся/поднимающимся при взлете/посадке носом самолета.

Тем временем НАСА проводит интенсивные исследования с использованием самолета специального назначения X-59. Он также, как и перспективный российский самолет, имеет чрезвычайно длинный, плоский, копьеобразный нос. Отечественные разработчики придерживаются аналогичного подхода.

Самолет разработан для значительного уменьшения звукового удара. Для достижения этой цели НАСА и производитель Lockheed Martin также отказались от лобовых стекол в кабине. Пилот управляет X-59 без прямого обзора вперед – ему помогают камеры. Таким образом, российское решение следует общепринятой мировой тенденции. 

В отличие от «Конкорда» и советского Ту-144, нос не будет регулируемым. Это означает, что обзорность вперед через лобовое стекло в любом случае будет минимальной. Дополнительные инфракрасные камеры также позволят работать в темноте.

Подобно самолету X-59, российский лайнер будет иметь боковые окна для лучшего управления при рулении по земле. Пассажиры также будут иметь обзор из сверхзвукового самолета. Решение об отказе от лобового стекла основано на аэродинамических требованиях на сверхзвуковых скоростях и позволяет работать в диапазоне скоростей от 1,4 до 2,0 Маха.

Портал «Техносфера. Россия» отмечает, что ГосНИИАС уже провел испытания первых систем для сверхзвукового проекта на практике. В качестве испытательного самолета с апреля 2025 года используется Як-40 из Сибирского авиационно-научно-исследовательского института СибНИА.

Во время полетов в Новосибирске отрабатывались руление, взлет, набор высоты, крейсерский полет и посадка без иллюминатора, пишет сайт aviation21.ru. Система обнаруживала воздушное и наземное движение, распознавала препятствия на взлетно-посадочной полосе и поддерживала безопасную дистанцию.

#россия #технологии #авиация #самолеты #конкорд #concorde #ту-144 #сверхзвуковой самолёт #сверхзвуковые полеты
Источник: tehnoomsk.ru
