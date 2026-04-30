kosmos_news
В Германии разработали светофоры с переключением на основе анализа ИИ
Светофоры смогут распознавать пешеходов и автоматически регулировать движение на основе этой информации – система аэрокосмического центра DLR успешно прошла первое тестирование.

Ожидается, что искусственный интеллект изменит дорожное движение в ближайшем будущем – по крайней мере, частично. Исследователи уже задаются вопросом, например, стоит ли внедрять четвертый цвет светофора для транспортных средств. Он, как ожидается, будет отвечать за регулирование проезда автономных автомобилей, управляемых ИИ-системами. Проект Немецкого аэрокосмического центра (DLR) в сотрудничестве с Vitronic также использует эти технологии – но для пешеходов.Изображение: нейросеть qwenПроект LTSA+ разрабатывался в течение последних двух лет. Светофор был установлен для тестирования на перекрестке в Потсдаме весной 2026 года. Система управления дорожным движением использует сенсорную платформу от Vitronic для распознавания «объектов дорожного движения в соответствии с правилами защиты данных», согласно пресс-релизу DLR. Искусственный интеллект анализирует данные датчиков и классифицирует участников дорожного движения – в первую очередь пешеходов – включая их скорость и возможные пути движения.

Это решение позволяет светофору постоянно получать данные о количестве людей, намеревающихся перейти улицу. Нажимать кнопку на боковой стороне светофора больше не нужно. Автоматическое управление также позволяет динамически сокращать или удлинять фазы светофора.

В DLR пояснили, что «люди, которые медленно переходят улицу, особенно выиграют от адаптированной последовательности сигналов светофора, например, пожилые граждане и дети». Даже люди с ограниченными физическими возможностями смогут безопасно переходить улицу благодаря более длительным фазам работы светофора.

Но автоматическая система светофоров предназначена не только для пешеходов. Водители смогут продолжать движение, когда мало или совсем нет людей на переходе. В этом случае система может пропускать фазы зеленого света для пешеходов, пока не соберется больше людей.

Чтобы пешеходам не приходилось ждать бесконечно, система обнаруживает людей на тротуаре вокруг светофора. Она анализирует движения пешеходов и оценивает, приближаются ли они к переходу. Система LTSA+ может быть интегрирована практически во все существующие системы светофоров. Данные для планирования дорожного движения могут передаваться в стандартные блоки управления.

#технологии #искусственный интеллект #германия #ии #дорожное движение #светофор
Источник: dlr.de
Популярные новости

Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Видеокарта RTX 5070 12 ГБ для Framework Laptop 16 стоит на 72% дороже по сравнению с 8-ГБ версией
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Logitech представила клавиатуру G512 X с поддержкой аналоговых и механических переключателей
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
Отечественный авиадвигатель ПД-8 успешно прошёл испытания мощным градом
Почти половина малого бизнеса с выручкой до 20 млн рублей в России работает без прибыли
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
