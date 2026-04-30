Светофоры смогут распознавать пешеходов и автоматически регулировать движение на основе этой информации – система аэрокосмического центра DLR успешно прошла первое тестирование.

Ожидается, что искусственный интеллект изменит дорожное движение в ближайшем будущем – по крайней мере, частично. Исследователи уже задаются вопросом, например, стоит ли внедрять четвертый цвет светофора для транспортных средств. Он, как ожидается, будет отвечать за регулирование проезда автономных автомобилей, управляемых ИИ-системами. Проект Немецкого аэрокосмического центра (DLR) в сотрудничестве с Vitronic также использует эти технологии – но для пешеходов. Изображение: нейросеть qwenПроект LTSA+ разрабатывался в течение последних двух лет. Светофор был установлен для тестирования на перекрестке в Потсдаме весной 2026 года. Система управления дорожным движением использует сенсорную платформу от Vitronic для распознавания «объектов дорожного движения в соответствии с правилами защиты данных», согласно пресс-релизу DLR. Искусственный интеллект анализирует данные датчиков и классифицирует участников дорожного движения – в первую очередь пешеходов – включая их скорость и возможные пути движения.

Это решение позволяет светофору постоянно получать данные о количестве людей, намеревающихся перейти улицу. Нажимать кнопку на боковой стороне светофора больше не нужно. Автоматическое управление также позволяет динамически сокращать или удлинять фазы светофора.

В DLR пояснили, что «люди, которые медленно переходят улицу, особенно выиграют от адаптированной последовательности сигналов светофора, например, пожилые граждане и дети». Даже люди с ограниченными физическими возможностями смогут безопасно переходить улицу благодаря более длительным фазам работы светофора.

Но автоматическая система светофоров предназначена не только для пешеходов. Водители смогут продолжать движение, когда мало или совсем нет людей на переходе. В этом случае система может пропускать фазы зеленого света для пешеходов, пока не соберется больше людей.

Чтобы пешеходам не приходилось ждать бесконечно, система обнаруживает людей на тротуаре вокруг светофора. Она анализирует движения пешеходов и оценивает, приближаются ли они к переходу. Система LTSA+ может быть интегрирована практически во все существующие системы светофоров. Данные для планирования дорожного движения могут передаваться в стандартные блоки управления.