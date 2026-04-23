Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
«Ъ»: «Вредные советы» Остера на наличие неправильных установок попросила проверить депутат Бутина
Ранее Следственный комитет РФ завил о проверке книги на предмет неправильных установок: в сборнике детских иронических стихотворений Григория Остера непослушным юным читателям предлагается действовать наоборот.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать экспертную оценку произведениям писателя Григория Остера. В ведомстве, как сообщает ТАСС, уточнили, что речь идет о цикле ироничных стихотворений «Вредные советы». Издание «Коммерсант» («Ъ») выяснило, что поводом к проверке стал сигнал депутата Госдумы Марии Бутиной.
Изображение: нейросеть freepikВ этом сборнике юным читателям предлагается как бы действовать наоборот в различных сценариях. Автор в предисловии к сборнику пишет, что «непослушные дети все делают наоборот», поэтому они будут воспринимать неправильные с моральной точки зрения советы как бы наоборот. Соответственно, дети примут правильное решение, как поступать в той или иной ситуации. Остер известен своими сценариями к мультфильмам. Следком намерен проверить «Вредные советы» на наличие «сомнительных с педагогической точки зрения установок».

Газета «Коммерсант» сообщает, что в конце мая Мария Бутина участвовала на заседании Следкома. Там она выступила с докладом о негативном влиянии контента в детской литературе на подрастающее поколение. Особо упоминались произведения Остера. Издание «Ъ» представило три слайда из доклада парламентария. На одном из них сообщается об уничтожении «нравственного фундамента под видом юмора».

Бутина, по данным «Коммерсанта», предложила изъять книги Остера из магазинов и библиотек. Сам писать отказался от комментариев на запрос СМИ, а его коллега Денис Драгунский в разговоре с журналистами сказал, что не стоит путать художественное произведение с руководствами к действиям.

#россия #книги #литература #вредные советы #остер
Источник: kommersant.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
16
Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
Lenovo выпустит свой самый лёгкий ноутбук 19 мая
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Ugreen выпустила компактную зарядку GaN мощностью 45 Вт
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
3
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
Крупнейший производитель DRAM в Китае столкнулся с трудностями при запуске в производство HBM3
+
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
9
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
71
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
9
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
7
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
3
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
12:17
так никто и не запрещает пользоваться
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Waramagedon
12:09
наушники нормальной фирмы возьми.
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
linux4ever
12:06
А когда cloudflare побанит эти адреса, что дальше скажет эта шарага?
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
Артур Галиев
12:01
Ту которая взламывается
Как выбрать Sony PlayStation 5 в 2026 году – ревизии, версии и оптимальные варианты
Remarc
11:39
запланированное старение предмета
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
Александр Орешкин
11:22
А тем временем у наушников razer за 15к рассыпается пластик на ободке...
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
OgoGoLog
11:12
"возвращает в эксплуатацию" "предложил поднять" Как то заголовок со смыслом не бьётся. Не находите? Или "пофиг, лишь бы пукнуть в комментариях"?
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
Тигровая Пчела
09:47
Циолковский предсказывалименно развитие дирижаблей. Это была ужасная стратегическая ошибка. Для России, у наз в заполярье дороги просто нельзя строить, там мерзлота начинает разрушаться после одного п...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
K0nst4nt1n
09:40
айсбуки все на hmten/tongfang и как владелец такого же ноута на рязани 7840hs после 5 месяцев эксплуатации никому такое не советую, спонтанные ребуты, огороженный биос и необходимость зажимать лимиты ...
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Виталий Крюков
09:24
С нашей стороны, видать, ограждение не успели сделать? :-)))
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter