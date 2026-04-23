Ранее Следственный комитет РФ завил о проверке книги на предмет неправильных установок: в сборнике детских иронических стихотворений Григория Остера непослушным юным читателям предлагается действовать наоборот.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать экспертную оценку произведениям писателя Григория Остера. В ведомстве, как сообщает ТАСС, уточнили, что речь идет о цикле ироничных стихотворений «Вредные советы». Издание «Коммерсант» («Ъ») выяснило, что поводом к проверке стал сигнал депутата Госдумы Марии Бутиной.

В этом сборнике юным читателям предлагается как бы действовать наоборот в различных сценариях. Автор в предисловии к сборнику пишет, что «непослушные дети все делают наоборот», поэтому они будут воспринимать неправильные с моральной точки зрения советы как бы наоборот. Соответственно, дети примут правильное решение, как поступать в той или иной ситуации. Остер известен своими сценариями к мультфильмам. Следком намерен проверить «Вредные советы» на наличие «сомнительных с педагогической точки зрения установок».

Газета «Коммерсант» сообщает, что в конце мая Мария Бутина участвовала на заседании Следкома. Там она выступила с докладом о негативном влиянии контента в детской литературе на подрастающее поколение. Особо упоминались произведения Остера. Издание «Ъ» представило три слайда из доклада парламентария. На одном из них сообщается об уничтожении «нравственного фундамента под видом юмора».

Бутина, по данным «Коммерсанта», предложила изъять книги Остера из магазинов и библиотек. Сам писать отказался от комментариев на запрос СМИ, а его коллега Денис Драгунский в разговоре с журналистами сказал, что не стоит путать художественное произведение с руководствами к действиям.