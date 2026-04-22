Конструкторы УЗГА работают в отечественной программе и уже наладили производство сложной техники.

Входящий в холдинг «СоюзМаш России» Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) полностью перешел на отечественную систему автоматизированного проектирования «Макс» (САПР «Макс»). Российская разработка заменила зарубежное ПО. Импортозамещенная система позволяет выполнять тот же объем работ без потери качества, сообщает официальный Телеграм-канал предприятия.

Изображение: нейросеть freepikПоставщик ранее используемого ПО ушел из России, обновление и поддержка систем не осуществлялась, а из-за определенных ограничений приобрети новые лицензии стало невозможно. В условиях наращивания производства отечественных компонентов для отрасли в рамках импортозамещения потребность в автоматизированных системах только возросла. УЗГА стал производить больше авиатехники, разрабатывать новые решение.

Сотрудники предприятия после анализа предложений на рынке остановились на САПР «Макс». Тестирование системы продолжалось больше года, в итоге конструкторы полностью внедрили отечественное ПО в производственный процесс, сообщает УЗГА.

Отмечается, что САПР связана с другими информационными системами предприятия. Благодаря единой системе управления мастер-данными на платформе 1С, удалось избежать путаницы в обозначении электротехнических компонентов.

Сообщается, что новая система самостоятельно проверяет корректность выполнения проекта: анализируются параметры компонентов (подходят ли провода по сечению, стыкуются ли разъемы и пр.). ПО автоматически разрабатывает чертежи и документы, что существенно экономит время инженеров. Таким образом, благодаря импортозамещенному ПО на заводе удалось ускорить разработку документации и наладить выпуск сложной техники.