По данным КБ «Первый дирижабль», только отечественные конструкторы способны реализовать такой проект

Дирижабли были очень распространены в конце 1910-х и начале 1920-х годов; в то время они совершили первые беспосадочные трансатлантические перелеты. Однако со временем операторы по разным причинам отказались от таких транспортных средств. И теперь, примерно через 100 лет после этих новаторских полетов, российская авиапромышленность готова возродить дирижабли — уже нового поколения.

Изображение: нейросеть freepikСообщается, что отечественные грузовые дирижабли могут выйти на российский рынок в ближайшие 2-3 года. Полина Албек, генеральный директор КБ «Первый дирижабль», рассказала о перспективах этого вида авиационного транспорта после завершения Российского космического форума. По словам Полины Албек, такие воздушные системы можно применять для защиты от дронов и раздачи связи сотовой сети. Эксперт упоминает полезную нагрузку перспективных дирижаблей — до 200-300 кг. Албек ожидает, что непосредственно грузовые дирижабли для логистики могут начать эксплуатироваться через 2-3 года.

Такие воздушные суда предложат более экологичную альтернативу обычным широкофюзеляжным самолетам. А в логистике дирижабли могли бы заполнить некоторые пробелы, например, в транспортировке крупногабаритных тяжелых грузов или снабжении труднодоступных районов. В некоторых регионах, например, на Крайнем Севере, зачастую отсутствуют дороги. Это означает высокие затраты на грузоперевозки.

Албек подчеркивает, что только в России есть команды инженеров-конструкторов, которые способны разрабатывать и строить такие дирижабли. КБ «Первый дирижабль» может наладить производство летательных аппаратов уже сейчас — сразу после согласования проектов и одобрения программы на государственном уровне.