kosmos_news
В Польше предложили навсегда перевести часы на полчаса вперёд вместо перехода на летнее время
Пока в Европе не утихает спор по поводу перехода на летнее время, в Польше предложили компромисс между летним и зимним временем – навсегда перевести часы на полчаса вперед.

В Сейм (нижнюю палату парламента) Польши подана петиция об отмене перехода на летнее время, сообщает портал WP Finanse. За документ отвечает фонд «Można Tylko» («Двигаясь лучше»). Предлагаемое ими решение — перевести часы на полчаса вперед относительно летнего времени.
Изображение: нейросеть freepikТогда изменение не будет слишком заметным независимо от времени года, а восходы и закаты солнца останутся близкими к привычному времени, утверждает Кшиштоф Кварчак, президент фонда.

В петиции сказано, что первоначальное внедрение такого необычного решения может вызвать некоторую путаницу, но спустя годы станут очевидны преимущества. Как добавляет президент фонда, «в мире есть места, где действуют тайм-зоны со смещением на полчаса, что подтверждает осуществимость такого решения», сообщает WP Finanse.

Предложение на первый взгляд, по меньшей мере, экстравагантно. С другой стороны, многие эксперты признают, что текущая система перехода на летнее/зимнее время вызывает большую путаницу.

Это подтверждают ученые. Психолог Юстина Сорока из муниципальной больницы в Гливице в интервью Польскому информационному агентству (PAP) признает, что переход с зимнего на летнее время означает «кратковременные нарушения ритма сна, которые могут повлиять на концентрацию и настроение».

По словам исследователей, переход от зимнего к летнему времени особенно неблагоприятен для нашего организма и имеет более серьезные последствия, чем осенний переход.

#европа #польша #ес #летнее время
Источник: finanse.wp.pl
Популярные новости

Археологи обнаружили в Чечне элитарное погребение возрастом 3000 лет с 19 браслетами и 8 кольцами
+
Странный сигнал из космоса может подтвердить существование первичных черных дыр
+
Эксперты протестировали почти не отличимый от реального Samsung 990 Pro поддельный SSD
1
На «КАМАЗе» запустили повышающий в 10 раз производительность литейного участка 3D-принтер
+
Алгоритм TurboQuant сокращает потребление памяти ИИ-моделями и может снизить цены на ОЗУ и SSD
+
Apple прекратила производство Mac Pro и не планирует выпускать новые модели
+
Найден источник принятого за голос морского чудовища низкочастотного звука в океане 1997 года
+
Центры обработки данных ИИ теперь вызвали дефицит процессоров
+
Новая технология сканирования выявила под древним египетским городом Буто необычное сооружение
+
Устройство The Heir превращает обычные часы в «умные»
+
Крупный мировой производитель карбоновых колёс обанкротился на фоне падения спроса на электрокары
4
Телескопы «Хаббл» и «Уэбб» впервые запечатлели Сатурн в видимом и инфракрасном свете
+
Core Ultra 9 290K Plus не выйдет: Intel пересмотрела планы по линейке Arrow Lake
+
В мессенджере Telegram обнаружена серьёзная уязвимость нулевого дня
+
AMD анонсировала Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
+
Присяжные в Калифорнии и Нью-Мексико вынесли решения в пользу детей по искам к Meta* и YouTube
+
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рекомендовал пользоваться стационарными телефонами
9
Первый в мире процессор с двойным 3D-кэшем получил 208 МБ памяти и TDP 200 Вт
+
Анонсированный AMD Ryzen 9 9950X3D2 со 192 МБ L3-кэша быстрее Ryzen 9 9950X3D до 13%
5
Новый российский фургон Руссо-Балт Ф200 начал ходовые испытания
4

Популярные статьи

Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
5
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
5
Antarctic Wallet против Garda Wallet и других — какой кошелёк для оплаты криптой в магазинах выбрать
2
Как бандлы PlayStation 4 сделали консоль Sony популярной и заслужили народную любовь
1

Сейчас обсуждают

Данил Тамонин
18:35
Тут вопрос, кто проектировал такую систему охлаждения, где стоковом состоянии память карты нагревалась до 104 градусов.
Оверлокер установил серверное охлаждение на RTX 3080 и снизил температуру памяти на 54°C
E. S.
18:08
Показали мультик. Не рассказали (типа утаили) о жестком потоке нейтронов и гамма, которые полетят во всех направлениях )))) Британские ученые ))))
Британский стартап Pulsar Fusion испытал термоядерный ракетный двигатель
Alex Porotikov
17:08
В Америке это возможно!
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
NuclearMissionJam
16:48
А вы пробовали в них играть?
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
TM1
16:48
Заработало! Спасибо за статью. Без нее карта так бы и лежала в коробке.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Imun
16:40
Да когда уже секс выложешь как ты язычком у Sony игровая станция 4 .....юсб порт лижешь🤣 Я жду развязки! 🤪
Как бандлы PlayStation 4 сделали консоль Sony популярной и заслужили народную любовь
Китя.
16:40
DOOMTheDarkAges говорят игра года. а мне не зашла.
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Bernigan
15:58
Crimson Desert вот недавно вышла, супер новинка, как раз под 5080, все хвалят, говорят графон офигенный, трассировка пути и всё такое
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Василий Еремеев
15:31
> владеют 485 гектарами сельхозугодий Ну так они и так уже богачи. Это обычного человека такая сумма впечатлит.
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
Waramagedon
15:28
усиленной резиной, электричка в среднем на тонну тяжелее. и то там по пальцам пересчитать, кто делает резину для электричек.
Крупный мировой производитель карбоновых колёс обанкротился на фоне падения спроса на электрокары
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter