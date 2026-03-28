Пока в Европе не утихает спор по поводу перехода на летнее время, в Польше предложили компромисс между летним и зимним временем – навсегда перевести часы на полчаса вперед.

В Сейм (нижнюю палату парламента) Польши подана петиция об отмене перехода на летнее время, сообщает портал WP Finanse. За документ отвечает фонд «Można Tylko» («Двигаясь лучше»). Предлагаемое ими решение — перевести часы на полчаса вперед относительно летнего времени.

Тогда изменение не будет слишком заметным независимо от времени года, а восходы и закаты солнца останутся близкими к привычному времени, утверждает Кшиштоф Кварчак, президент фонда.

В петиции сказано, что первоначальное внедрение такого необычного решения может вызвать некоторую путаницу, но спустя годы станут очевидны преимущества. Как добавляет президент фонда, «в мире есть места, где действуют тайм-зоны со смещением на полчаса, что подтверждает осуществимость такого решения», сообщает WP Finanse.

Предложение на первый взгляд, по меньшей мере, экстравагантно. С другой стороны, многие эксперты признают, что текущая система перехода на летнее/зимнее время вызывает большую путаницу.

Это подтверждают ученые. Психолог Юстина Сорока из муниципальной больницы в Гливице в интервью Польскому информационному агентству (PAP) признает, что переход с зимнего на летнее время означает «кратковременные нарушения ритма сна, которые могут повлиять на концентрацию и настроение».

По словам исследователей, переход от зимнего к летнему времени особенно неблагоприятен для нашего организма и имеет более серьезные последствия, чем осенний переход.