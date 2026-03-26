Компании практически одновременно представили новые электромобили с похожим форм-фактором, предположительно, чтобы удержать свои позиции на рынке.

Спрос на электромобили в Европе продолжает расти, но увеличиваются и опасения, что эта ситуация не будет длиться вечно, и продажи электрокаров в конечном итоге стабилизируются. Поэтому компании ищут различные способы укрепить свои позиции в этом сегменте рынка и привлечь новых клиентов.

Некоторые производители сосредотачиваются на снижении цен, в то время как другие начинают расширять свои линейки более дешевыми и доступными моделями. Volvo и Renault пошли иным путём.

Компания Volvo решила представить сильного игрока в сегменте коммерческих автомобилей – электрический внедорожник EX30 в новой версии Cargo, предназначенной для использования в качестве грузового автомобиля. Его вместимость, возможно, не самая впечатляющая (1000 литров багажного пространства и всего 390 кг полезной нагрузки), но его производительность впечатляет.

Volvo EX30 Cargo предлагается с полным спектром двигателей, включая вариант P8 AWD мощностью 428 л.с., который в версии для легковых автомобилей разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды. Модель с металлической перегородкой вместо задних сидений вряд ли будет медленнее, что делает её, пожалуй, самым быстрым фургоном на рынке.

Кроме того, Volvo EX30 Cargo будет доступен в менее мощных версиях P3 (150 л.с.) и P5 (272 л.с.), а также в ориентированной на бездорожье версии Cross Country. Автомобиль не доступен в России – представленная модель, по крайней мере пока, продаётся только в Великобритании.

У Renault также появился новый фургон. Как и Volvo, французский производитель решил создать фургон на базе своего самого маленького электромобиля, нового Twingo E-Tech. Несмотря на меньшие габариты, этот маленький Renault не сильно отстает от описанного выше EX30 Cargo по объему грузового отсека – его объем составляет почти 800 литров.

К сожалению, другие характеристики не столь впечатляющи. Электрический Twingo имеет всего 82 л.с. и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 12,1 секунды. Фургон Renault, скорее всего, даже не войдет в стандартную линейку бренда – он был изготовлен по специальному заказу крупнейшей государственной электроэнергетической компании Франции EDF.