Ведущий европейский портал анализирует ценовые тенденции в сотнях магазинах и приходит к выводу, что стоимость флагманских смартфонов Samsung серии S26 может упасть на 25-30% всего через 3 месяца.

Samsung на этой неделе представила новое поколение своих флагманских смартфонов. Компания устанавливает более высокие цены на некоторые устройства, чем на их предшественников, но увеличивает доступный объем памяти. В Европе цена на Galaxy S26 начинается от 999 евро, а на модель Plus — от 1249 евро. Тем, кто выберет S26 Ultra, придётся выложить 1449 евро на старте продаж. Для сравнения: в России аналогичные модели стоят 90 000 рублей, 105 000 рублей и 125 000 рублей соответственно (с минимальным объемом памяти).

Изображение: нейросеть freepikПо данным портала сравнения цен Idealo, те, кто не готов платить такие высокие цены за смартфон, могут сэкономить, проявив немного терпения. Вывод ресурса основан на прогнозе цен, для которого сайт проанализировал ценовые тенденции его предшественников за первые двенадцать месяцев после их выпуска — в частности, снижение цен на серии S24 и S25. Этот анализ предполагает, что значительные скидки могут появиться уже через несколько месяцев.

Что касается Galaxy S26, то через три месяца ожидаются скидки до 25 процентов (цена стандартной модели снизится примерно до 750 евро). Ожидается, что через семь месяцев цена Galaxy S26 достигнет своего минимума – 637 евро, что на 37 процентов меньше цены на момент запуска. По данным Idealo, затем цена стабилизируется и немного повысится в течение оставшейся части года после релиза.

Портал ожидает аналогичную тенденцию и для других моделей. Ожидается, что Galaxy S26 Plus будет стоить на 20 процентов меньше через три месяца – 994 евро. Цена Galaxy S26 Ultra, по прогнозам, снизится на 28 процентов за тот же период. Таким образом, модель Ultra станет доступна чуть более чем за 1000 евро. Фактически, первоначальные скидки до 21 процента ожидаются уже через два месяца.

Однако поклонникам Samsung придётся немного подождать, пока цены на эти две модели не станут самыми низкими. Для модели Plus это, как ожидается, произойдёт не раньше, чем через восемь месяцев. По данным Idealo, тогда устройство потенциально может стоить чуть меньше 800 евро, что представляет собой снижение цены на 36 процентов. Для Galaxy S26 Ultra же самая низкая цена будет достигнута только через одиннадцать месяцев. К тому моменту топовая модель может стоить всего 859 евро, что на 41 процент дешевле, чем на момент запуска.