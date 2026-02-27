Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Эксперт Патраков сравнил российский стратосферный аппарат связи «Аргус» с американским Odysseus
Авиаэксперт Андрей Патраков считает разработку таких автономных летающих систем перспективным направлением, однако пока они не могут конкурировать со спутниковыми системами типа Starlink.

В настоящее время готовится к испытаниям российский аналог Starlink — стратосферный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Аргус». Он призван обеспечить связью и высокоскоростным интернетом отдаленные регионы страны.Источник: «Стратолинк» / stratolink.ruСпециалист в области безопасности полётов Андрей Патраков назвал преимущества и недостатки отечественного аппарата по сравнению с аналогичной американской системой Odysseus компании Boeing.

Патраков считает преждевременным говорить о том, что российская разработка превзойдет по многим параметрам лучшие мировые аналоги. Внедрение таких крупных систем должно идти постепенно. В настоящее время, вероятно, технологии не позволяют таким стратосферным автономным аппаратам конкурировать по эффективности со спутниковыми системами. Соответственно, Патраков полагает, что не нужно прекращать разработку спутников связи.Источник: «Стратолинк» / stratolink.ruОднако авиаэксперт назвал проекты стратосферных аппаратов перспективным направлением, поскольку возникает потребность в обеспечении связи негражданских объектов.

Автономный летательный аппарат «Аргус», обладающий достаточно долгой продолжительностью полета, по этому показателю всё же более чем в два раза уступает американскому аналогу Odysseus. Российский аппарат сможет летать до 40 суток, американский — до 90 суток.

Однако «Аргус» выигрывает в плане полезной нагрузки — он может нести до 40 кг, тогда как Odysseus — не более 25 кг. Высота полёта российского аппарата ограничивается 25 км, а потолок полета аппарата разработки компании Boeing составляет около 20 км.

Андрей Патраков отметил, что проект стратосферного беспилотника связи «Аргус» в России имеет хорошие перспективы, однако ещё нужно решить вопросы, связанные с регулированием.

#россия #технологии #авиация #интернет #starlink #связь #odysseus #аргус #стратосферный аппарат
Источник: www1.ru
