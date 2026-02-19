На престижном ИИ-саммите в Нью-Дели скандал вызвала презентация робота-собаки, якобы разработанного в Индии. Робот по имени Orion оказался серийно выпускаемой машиной китайского производителя. Индийский университет, представивший его на выставке в рамках Саммита по искусственному интеллекту, извинился «за путаницу». Университет Галготиас заявил, что с тех пор освободил свой стенд.DD News, что Orion был разработан специалистами учебного заведения. Интервью с этими заявлениями стало вирусным в сети. Инцидент привлек широкое внимание общественности, вызвав насмешки и резкую реакцию со стороны пользователей. Сообщается, что на стенде была представлена модель Go2 китайской компании Unitree Robotics.Ранее преподаватель университета рассказал государственному телеканалу
Выставка является частью саммита AI Impact Summit, который на этой неделе собирает в индийской столице глав государств и правительств, ведущих представителей технологической отрасли и экспертов со всего мира, чтобы обсудить возможности и риски ИИ.
Первоначально университет говорил о «пропагандистской кампании» против учебного заведения в социальных сетях. Сообщалось, что университет не создавал робота-собаку и никогда не утверждал этого. По сообщениям индийских СМИ, позже организаторы выставки попросили университет освободить стенд.