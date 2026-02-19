Интернет-пользователи идентифицировали машину как модель Go2, произведенную китайской фирмой Unitree Robotics.

На престижном ИИ-саммите в Нью-Дели скандал вызвала презентация робота-собаки, якобы разработанного в Индии. Робот по имени Orion оказался серийно выпускаемой машиной китайского производителя. Индийский университет, представивший его на выставке в рамках Саммита по искусственному интеллекту, извинился «за путаницу». Университет Галготиас заявил, что с тех пор освободил свой стенд. Изображение: нейросеть freepikРанее преподаватель университета рассказал государственному телеканалу DD News, что Orion был разработан специалистами учебного заведения. Интервью с этими заявлениями стало вирусным в сети. Инцидент привлек широкое внимание общественности, вызвав насмешки и резкую реакцию со стороны пользователей. Сообщается, что на стенде была представлена модель Go2 китайской компании Unitree Robotics.

Выставка является частью саммита AI Impact Summit, который на этой неделе собирает в индийской столице глав государств и правительств, ведущих представителей технологической отрасли и экспертов со всего мира, чтобы обсудить возможности и риски ИИ.

Первоначально университет говорил о «пропагандистской кампании» против учебного заведения в социальных сетях. Сообщалось, что университет не создавал робота-собаку и никогда не утверждал этого. По сообщениям индийских СМИ, позже организаторы выставки попросили университет освободить стенд.