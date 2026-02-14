Согласно анализу Carbon Brief, Дональд Трамп по факту руководил выводом из эксплуатации большего количества угольных электростанций, чем любой другой президент США.

При президентстве Дональда Трампа (Donald Trump) было закрыто больше угольных электростанций, чем при любом другом президенте США на сегодняшний день, согласно отчету британского аналитического центра Carbon Brief. Изображение: нейросеть freepikВ общей сложности за первый и второй сроки Трампа было выведено из эксплуатации около 57 ГВт мощностей угольных электростанций, по сравнению с 48 ГВт за два срока Барака Обамы и 41 ГВт за один срок Джо Байдена.

11 февраля Дональд Трамп получил награду от руководителей энергетических компаний за то, что он является «защитником угольной промышленности». Аналитики Carbon Brief считают, что это противоречит реальным достижениям Трампа за время его президентства.

В качестве причин закрытия угольных электростанций аналитики назвали их нерентабельность по сравнению с более дешевыми электростанциями, использующими газ и возобновляемые источники энергии, а также возраст большинства угольных электростанций в США.

Действительно, Дональд Трамп неоднократно пытался поддержать угольную энергетику во время своего первого срока, но, по мнению аналитиков, эти усилия оказались неэффективными. За последние 20 лет угольные электростанции закрывались массово, поскольку оказались нерентабельными по сравнению с более дешевыми источниками электроэнергии, включая возобновляемые источники энергии и газ.

Неблагоприятные рыночные условия в сочетании с нормативными актами по борьбе с загрязнением воздуха, не связанными с изменением климата, привели к ряду закрытий угольных электростанций при сменяющих друг друга президентах, сообщает Carbon Brief.

Несмотря на усилия Трампа, на чистую энергию пришлось 96% новых мощностей, введенных в эксплуатацию в США в 2025 году. Как сообщает Carbon Brief, ни одна из этих новых мощностей не пришлась на угольные электростанции. При этом, Дональд Трамп остается убежденным сторонником угольной энергетики. На этой неделе Дональд Трамп подписал указ, обязывающий Пентагон закупать электроэнергию у угольных электростанций.