kosmos_news
Nmnaturalhistory: Хищные динозавры 150 млн лет назад охотились на детёнышей травоядных зауроподов
Новое исследование британских палеонтологов показывает, что только что вылупившиеся длинношеие гиганты были лёгкой добычей для множества хищников задолго до появления тираннозавра рекса.

Травоядные зауроподы были самыми крупными животными, когда-либо обитавшими на Земле: до 30 метров в длину и весом в десятки тонн. Однако потомство этих зауроподов было легкой добычей для хищников того времени. 

Хищные динозавры того времени предпочитали в качестве добычи не взрослых особей, а их детенышей, как заключила международная исследовательская группа на основе анализа ископаемых. Об этом пишет портал sci.news со ссылкой на исследование Nmnaturalhistory.
Хищные динозавры на фоне безобидных огромных растительноядных зауроподов. Изображение: нейросеть qwen.aiГруппа под руководством Кассиуса Моррисона из Университетского колледжа Лондона проанализировала месторождение динозавров Драй-Меса в штате Колорадо, США. В этом месторождении за период около 10 000 лет (150 миллионов лет назад) накопилось огромное количество ископаемых останков динозавров, включая по меньшей мере шесть видов зауроподов, таких как диплодок, брахиозавр и апатозавр, а также хищников.

На основе проведенного анализа, группа сделала выводы об образе жизни и рационе динозавров. Взрослые зауроподы, такие как диплодок и брахиозавр, были длиннее синего кита. «Когда они ходили, земля дрожала», сообщает ведущий автор исследования Моррисон. Но их яйца были всего лишь длиной около 30 см, и потомству требовалось много лет, чтобы вырасти после вылупления. Исходя из полученных результатов, исследователи пришли к выводу, что зауроподы, из-за своих размеров, не могли заботиться о яйцах. Поэтому их потомство было беззащитно.

#история #палеонтология #динозавры
Источник: sci.news
Сейчас обсуждают

lighteon
10:05
Вам спасибо за отзыв (:
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Сергей Володькин
09:40
до 4.2 спокойно гонится по шине даже на простой мамке, но откатился, мне для старых игрушек за глаза
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
corsi
08:58
Огромная разница с чем? Большой размер - это какой? Вранье это про разницу, 8к нафик не уперлось.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Proxmox
08:55
Возьми и посчитай мощность панелей. Не думаю, что мощность привысит 3 кВт
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
corsi
08:53
Какое совпадение... опять Ассраки.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Ian Murdock
08:52
КГ/АМ
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
swr5
08:47
А если крышу автобуса сделать как сплошную солнечную панель?
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
Vasya Zelepopov
08:38
Всё так
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
dimkahon
08:23
проверь сам, в чем проблема?
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
dimkahon
08:23
Завидно, да? Амуде так не умеет)))
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
