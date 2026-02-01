Травоядные зауроподы были самыми крупными животными, когда-либо обитавшими на Земле: до 30 метров в длину и весом в десятки тонн. Однако потомство этих зауроподов было легкой добычей для хищников того времени.
Хищные динозавры того времени предпочитали в качестве добычи не взрослых особей, а их детенышей, как заключила международная исследовательская группа на основе анализа ископаемых. Об этом пишет портал sci.news со ссылкой на исследование Nmnaturalhistory.
Группа под руководством Кассиуса Моррисона из Университетского колледжа Лондона проанализировала месторождение динозавров Драй-Меса в штате Колорадо, США. В этом месторождении за период около 10 000 лет (150 миллионов лет назад) накопилось огромное количество ископаемых останков динозавров, включая по меньшей мере шесть видов зауроподов, таких как диплодок, брахиозавр и апатозавр, а также хищников.
На основе проведенного анализа, группа сделала выводы об образе жизни и рационе динозавров. Взрослые зауроподы, такие как диплодок и брахиозавр, были длиннее синего кита. «Когда они ходили, земля дрожала», сообщает ведущий автор исследования Моррисон. Но их яйца были всего лишь длиной около 30 см, и потомству требовалось много лет, чтобы вырасти после вылупления. Исходя из полученных результатов, исследователи пришли к выводу, что зауроподы, из-за своих размеров, не могли заботиться о яйцах. Поэтому их потомство было беззащитно.