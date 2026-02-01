Новое исследование британских палеонтологов показывает, что только что вылупившиеся длинношеие гиганты были лёгкой добычей для множества хищников задолго до появления тираннозавра рекса.

Травоядные зауроподы были самыми крупными животными, когда-либо обитавшими на Земле: до 30 метров в длину и весом в десятки тонн. Однако потомство этих зауроподов было легкой добычей для хищников того времени.

Хищные динозавры того времени предпочитали в качестве добычи не взрослых особей, а их детенышей, как заключила международная исследовательская группа на основе анализа ископаемых. Об этом пишет портал sci.news со ссылкой на исследование Nmnaturalhistory.

Хищные динозавры на фоне безобидных огромных растительноядных зауроподов. Изображение: нейросеть qwen.aiГруппа под руководством Кассиуса Моррисона из Университетского колледжа Лондона проанализировала месторождение динозавров Драй-Меса в штате Колорадо, США. В этом месторождении за период около 10 000 лет (150 миллионов лет назад) накопилось огромное количество ископаемых останков динозавров, включая по меньшей мере шесть видов зауроподов, таких как диплодок, брахиозавр и апатозавр, а также хищников.

На основе проведенного анализа, группа сделала выводы об образе жизни и рационе динозавров. Взрослые зауроподы, такие как диплодок и брахиозавр, были длиннее синего кита. «Когда они ходили, земля дрожала», сообщает ведущий автор исследования Моррисон. Но их яйца были всего лишь длиной около 30 см, и потомству требовалось много лет, чтобы вырасти после вылупления. Исходя из полученных результатов, исследователи пришли к выводу, что зауроподы, из-за своих размеров, не могли заботиться о яйцах. Поэтому их потомство было беззащитно.