Для производителей оружия стало обычной практикой рекламировать свою продукцию с помощью моделирования различных сценариев атак. Ранее в таких видеороликах показывалась стрельба по стандартному вооружению некого как бы обезличенного противника. Теперь же мишенями становятся танки и корабли, которые можно относительно четко идентифицировать.Однако шведская Saab пошла еще дальше в видеоролике, демонстрирующем возможности ее противокорабельной ракеты RBS15. Видео не только детально демонстрирует китайский эсминец типа 052D, но и показывает его идентификационный номер на корпусе.
Цифра на корабле 172 — это не стандартное обозначение, а номер, принадлежащий Kunming («Куньмину»). Это первый эсминец данного типа, находящийся на действительной службе с марта 2014 года. Вот он на фото:В ныне удаленном видеоролике показано попадание, взрыв и затопление реального действующего корабля с разных ракурсов. Это может быть интересным решением PR-отдела Saab, пишет портал Futurezone. Более того, некоторые ракеты запущены с истребителей Saab JAS 39 Gripen.
Запуски происходят из лесистой местности, что позволяет предположить, что атака осуществляется из Швеции, а не из Таиланда. Таиланд также эксплуатирует Gripen и географически, естественно, находится гораздо ближе к Китаю, чем Швеция.
В видеоролике также был показан запуск ракеты RBS15 с корвета типа «Висбю» (Visby). В рекламном ролике показано, как ракета RBS15 не реагирует на запущенные «Куньмином» ложные цели. Кроме того, она выполняет маневр уклонения непосредственно перед столкновением, чтобы избежать попадания в зону поражения ближнего боя.
Представленный в рекламном видеоролике сценарий заключается в том, что Швеция атакует китайский флот — или что Китай осуществляет вторжение в шведские воды с двумя кораблями, которое необходимо отразить.
Похоже, Saab осознала, что ни один из этих сценариев не является политически обоснованным. Рекламный ролик на официальном YouTube-канале компании стал приватным (его нельзя посмотреть). Он также больше недоступен на канале Saab на платформе X. Оборонный подрядчик пока не сделал заявления по этому поводу.