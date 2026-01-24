В январе Saab разместила в соцсетях ролик, в котором предположительно ее истребитель 4-го поколения как бы атакует китайский эсминец Kunming («Куньмин») новой ракетой. По ряду причин теперь вся информация об этом теоретическом сценарии атаки удалена.

Для производителей оружия стало обычной практикой рекламировать свою продукцию с помощью моделирования различных сценариев атак. Ранее в таких видеороликах показывалась стрельба по стандартному вооружению некого как бы обезличенного противника. Теперь же мишенями становятся танки и корабли, которые можно относительно четко идентифицировать. На видео демонстрировалось, как «Куньмин» тонет после атаки. Источник: скриншот из удаленного ролика SaabОднако шведская Saab пошла еще дальше в видеоролике, демонстрирующем возможности ее противокорабельной ракеты RBS15. Видео не только детально демонстрирует китайский эсминец типа 052D, но и показывает его идентификационный номер на корпусе.

Цифра на корабле 172 — это не стандартное обозначение, а номер, принадлежащий Kunming («Куньмину»). Это первый эсминец данного типа, находящийся на действительной службе с марта 2014 года. Вот он на фото: В ныне удаленном видеоролике показано попадание, взрыв и затопление реального действующего корабля с разных ракурсов. Это может быть интересным решением PR-отдела Saab, пишет портал Futurezone. Более того, некоторые ракеты запущены с истребителей Saab JAS 39 Gripen.

Запуски происходят из лесистой местности, что позволяет предположить, что атака осуществляется из Швеции, а не из Таиланда. Таиланд также эксплуатирует Gripen и географически, естественно, находится гораздо ближе к Китаю, чем Швеция.

В видеоролике также был показан запуск ракеты RBS15 с корвета типа «Висбю» (Visby). В рекламном ролике показано, как ракета RBS15 не реагирует на запущенные «Куньмином» ложные цели. Кроме того, она выполняет маневр уклонения непосредственно перед столкновением, чтобы избежать попадания в зону поражения ближнего боя.

Представленный в рекламном видеоролике сценарий заключается в том, что Швеция атакует китайский флот — или что Китай осуществляет вторжение в шведские воды с двумя кораблями, которое необходимо отразить.

Похоже, Saab осознала, что ни один из этих сценариев не является политически обоснованным. Рекламный ролик на официальном YouTube-канале компании стал приватным (его нельзя посмотреть). Он также больше недоступен на канале Saab на платформе X. Оборонный подрядчик пока не сделал заявления по этому поводу.