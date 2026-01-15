Сайт Конференция
kosmos_news
Администрация Трампа опубликовала коллаж с возможным выбором Гренландии между США, Россией и Китаем
Предположительно, это еще один шаг администрации президента США, направленный на присоединение острова.

В среду, 14 января, официальный аккаунт Белого дома опубликовал графическое изображение (коллаж), показывающее выбор, стоящий перед жителями Гренландии, — альтернативу между Соединенными Штатами, Россией и Китаем.

На изображении, опубликованном аккаунтом Белого дома на платформе X, изображены две собачьи упряжки с гренландскими флагами, стоящие перед перекрестком. Одна дорога ведет к залитому солнцем Белому дому, другая — в Москву и Пекин, над которыми сверкает молния. «Куда, гренландец?», — гласит подпись.

Этот пост представляет собой отсылку к популярной фразе, распространенной в правых кругах: «Куда деваться, западник?». В контексте геополитики, вероятно, фраза отражает идею поиска убежища или нового места для людей, придерживающихся западных ценностей.

В среду утром, 14 января, Трамп вновь подтвердил, что для него приемлемо только владение Гренландией. Президент США неоднократно заявлял в последние дни, что если США не присоединят Гренландию, это сделают Россия или Китай.

#россия #сша #китай #гренландия
Источник: x.com
