kosmos_news
Military Watch: Колумбия может закупить китайские истребители J-10C на фоне напряжённости в регионе
Заявления США о возможной операции в Колумбии открывают возможности для экспорта китайских истребителей J-10C, полагают эксперты журнала Military Watch.

После начала операции «Абсолютная решимость» против Венесуэлы 3 января, в ходе которой американские силы нанесли удары по ключевым военным и инфраструктурным объектам в Каракасе и захватили президента Николаса Мадуро, Вашингтон прямо предупредил о возможности проведения аналогичных атак против Колумбии. Президент Дональд Трамп публично заявил, что после нападения на Венесуэлу аналогичная «операция» против Колумбии «звучит неплохо».

Истребитель J-10C ВВС Китая
Лидер Колумбии Густаво Петро заявил о готовности «взять в руки оружие» для защиты суверенитета страны. Колумбия инициировала Национальную программу противодействия беспилотникам стоимостью 1,6 миллиарда долларов, направленную на создание общенациональной системы обнаружения и перехвата, призванной противодействовать опасностям со стороны БПЛА.

Тем не менее, сохраняется значительная неопределенность относительно будущего планов страны по закупке истребителей. При этом, американский F-16 и шведский Gripen ранее рассматривались в качестве основных кандидатов на замену устаревших франко-израильских истребителей Kfir. 

Стратегические связи Колумбии со странами Запада ранее являлись основным препятствием для китайских усилий по продвижению истребителей JF-17 Block 3 и J-10C в качестве замены Kfir. Однако сохраняющаяся напряженность в отношениях с Соединенными Штатами может заставить Министерство обороны Колумбии пересмотреть свою политику.

Редакция журнала Military Watch считает, что J-10C был бы не только значительно дешевле западных аналогов, но и самым боеспособным истребителем в Латинской Америке. Китайский самолет может нести передовые ракеты класса «воздух-воздух» PL-15 и PL-10. Также он оснащен современным радарам с активной фазированной антенной решеткой и технологиям обмена данными.

Многие технологии, интегрированные в J-10C, первоначально были разработаны для китайской программы истребителя пятого поколения J-20, при этом Китай считается единственным конкурентом США в истребительной авиации пятого и шестого поколений. В то время как F-16 никогда не участвовал в реальных воздушных боях, J-10C является единственным китайским истребителем, который использовался в сражениях. Как сообщается, он сбил несколько истребителей ВВС Индии, включая от одного до четырех поставленных Францией Rafale.

Тем не менее, политические факторы, включая нежелание отталкивать страны западного мира, могут стать основным препятствием для инвестиций Колумбии в закупку истребителей, не соответствующих стандартам НАТО.

#сша #истребители #колумбия #j-10c
Источник: militarywatchmagazine.com
Сейчас обсуждают

Юрий Богданов
20:17
2026 год. Более двух лет назад детям взял Е5-2650v4. На 24% шустрее Core i7-6800K, оба процессора 2016 года.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Китя.
19:49
Aдминистрация сайта. Решите вопрос с амд ботом он так всех разгонит сайт останется без посетителей.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Александр Сечков
19:34
Складывается ощущение, что в интел что-то знали...
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
swr5
19:12
Россия призывает своих граждан срочно покинуть Великобританию.
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
swr5
19:09
Иран советует своим гражданам срочно покинуть США.
Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран
Трумэн
18:52
Мне что в DLSS нравится дак это DLAA. Просто ультимативное сглаживание почти на всех движках и практически бесплатное в плане фпс. Ну и то что сейчас можно как угодно DLSS настраивать – нет фиксирован...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
wwwolfspb
18:43
разочарование у тебя в голове
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Oxygen89
18:35
поезд в пусан,еще корабль в пусан есть. Париж город зомби тоже не плохой,но там без экшена..
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
Chihonya
18:25
2014-й назад вернулся со свежим чипсетом?)))
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Potato
17:59
Самый сок в том, что хваленый DLSS нигде нормально не работает дольше часа, у меня на 4080 с ним во всех играх что я играю какие-то проблемы, то артефакты, то игра вылетает рандомно, то игру вообще на...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter