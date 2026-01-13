Заявления США о возможной операции в Колумбии открывают возможности для экспорта китайских истребителей J-10C, полагают эксперты журнала Military Watch.

После начала операции «Абсолютная решимость» против Венесуэлы 3 января, в ходе которой американские силы нанесли удары по ключевым военным и инфраструктурным объектам в Каракасе и захватили президента Николаса Мадуро, Вашингтон прямо предупредил о возможности проведения аналогичных атак против Колумбии. Президент Дональд Трамп публично заявил, что после нападения на Венесуэлу аналогичная «операция» против Колумбии «звучит неплохо».

Истребитель J-10C ВВС Китая

Лидер Колумбии Густаво Петро заявил о готовности «взять в руки оружие» для защиты суверенитета страны. Колумбия инициировала Национальную программу противодействия беспилотникам стоимостью 1,6 миллиарда долларов, направленную на создание общенациональной системы обнаружения и перехвата, призванной противодействовать опасностям со стороны БПЛА.

Тем не менее, сохраняется значительная неопределенность относительно будущего планов страны по закупке истребителей. При этом, американский F-16 и шведский Gripen ранее рассматривались в качестве основных кандидатов на замену устаревших франко-израильских истребителей Kfir.

Стратегические связи Колумбии со странами Запада ранее являлись основным препятствием для китайских усилий по продвижению истребителей JF-17 Block 3 и J-10C в качестве замены Kfir. Однако сохраняющаяся напряженность в отношениях с Соединенными Штатами может заставить Министерство обороны Колумбии пересмотреть свою политику.

Редакция журнала Military Watch считает, что J-10C был бы не только значительно дешевле западных аналогов, но и самым боеспособным истребителем в Латинской Америке. Китайский самолет может нести передовые ракеты класса «воздух-воздух» PL-15 и PL-10. Также он оснащен современным радарам с активной фазированной антенной решеткой и технологиям обмена данными.

Многие технологии, интегрированные в J-10C, первоначально были разработаны для китайской программы истребителя пятого поколения J-20, при этом Китай считается единственным конкурентом США в истребительной авиации пятого и шестого поколений. В то время как F-16 никогда не участвовал в реальных воздушных боях, J-10C является единственным китайским истребителем, который использовался в сражениях. Как сообщается, он сбил несколько истребителей ВВС Индии, включая от одного до четырех поставленных Францией Rafale.

Тем не менее, политические факторы, включая нежелание отталкивать страны западного мира, могут стать основным препятствием для инвестиций Колумбии в закупку истребителей, не соответствующих стандартам НАТО.