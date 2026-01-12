В конце прошлой недели СМИ сообщили, что Индия и Германия близки к заключению многомиллиардного соглашения о строительстве шести подводных лодок типа 214NG. 12 января издание Stern сообщило, что во время визита канцлера Германии Мерца в Индию одной из тем обсуждений станет оборонное сотрудничество двух стран.
Немецкое предложение включает в себя подводные лодки нового поколения типа 214NG, оснащенные воздухонезависимой силовой установкой (AIP). Компания TKMS будет сотрудничать с индийской государственной верфью Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) в Мумбаи, где будут построены эти подводные лодки.
Интересно, что это не будет прямым развитием подводных лодок первого поколения типа 214, поставленных Португалии (две как U209PN Tridente), Южной Корее (девять как KSS-II/Son Won-il), Греции (четыре) и Турции (214TN Reis/CERBE – две из шести находящихся на вооружении). Индийские подводные лодки, известные как NG (Новое поколение), будут адаптированы к требованиям индийской программы «Проект 75».
Согласно оперативным требованиям, это должны быть обычные подводные лодки водоизмещением около 3000 тонн, вооруженные крылатыми ракетами. Пакет включает в себя соответствующую береговую инфраструктуру, техническую поддержку, обучение и запасные части. Силовая установка будет состоять из дизельного двигателя и топливных элементов в воздушно-независимой энергетической системе.
В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют 19 подводных лодок, включая две стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами класса «Арихант». Индия также хочет арендовать у России еще одну атомную подводную лодку, «Чакра III», на 10 лет.