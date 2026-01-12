12 января начался двухдневный визит в Индию канцлера Германии Фридриха Мерца. Ожидается, что тема подводных лодок появится в повестке дня двусторонних переговоров.

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что Индия и Германия близки к заключению многомиллиардного соглашения о строительстве шести подводных лодок типа 214NG. 12 января издание Stern сообщило, что во время визита канцлера Германии Мерца в Индию одной из тем обсуждений станет оборонное сотрудничество двух стран.



Подводная лодка первого поколения типа 214. Фото: Wikimedia Commons

Также ожидается, что тема подводных лодок появится в повестке дня двусторонних переговоров. Это означает отказ от предложения Франции. Запросы предложений по этому проекту были разосланы потенциальным участникам торгов 20 июля 2021 года. Были рассмотрены предложения от южнокорейской компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (ныне Hanwha Ocean) на подводную лодку KSS-III, испанской Navantia на S-80 Plus и российской ОАО «Рособоронэкспорт» на подводную лодку «Амур 1650». Бюджет программы оценивался примерно в 8,3 миллиарда долларов.

Немецкое предложение включает в себя подводные лодки нового поколения типа 214NG, оснащенные воздухонезависимой силовой установкой (AIP). Компания TKMS будет сотрудничать с индийской государственной верфью Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) в Мумбаи, где будут построены эти подводные лодки.

Интересно, что это не будет прямым развитием подводных лодок первого поколения типа 214, поставленных Португалии (две как U209PN Tridente), Южной Корее (девять как KSS-II/Son Won-il), Греции (четыре) и Турции (214TN Reis/CERBE – две из шести находящихся на вооружении). Индийские подводные лодки, известные как NG (Новое поколение), будут адаптированы к требованиям индийской программы «Проект 75».

Согласно оперативным требованиям, это должны быть обычные подводные лодки водоизмещением около 3000 тонн, вооруженные крылатыми ракетами. Пакет включает в себя соответствующую береговую инфраструктуру, техническую поддержку, обучение и запасные части. Силовая установка будет состоять из дизельного двигателя и топливных элементов в воздушно-независимой энергетической системе.

В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют 19 подводных лодок, включая две стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами класса «Арихант». Индия также хочет арендовать у России еще одну атомную подводную лодку, «Чакра III», на 10 лет.