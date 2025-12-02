Колумбия закупит у шведской компании 17 истребителей Gripen E/F за €3,1 млрд

Шведская компания Saab столкнулась с обвинениями в коррупции из-за сделки с Колумбией, чье правительство подписало контракт на 3,6 миллиарда долларов на закупку семнадцати истребителей Gripen E/F для замены истребителей Kfir, срок службы которых подошел к концу. Противники президента Колумбии Густаво Петро считают этот контракт слишком дорогим. Напомним, что в декабре 2022 года Богота объявила о намерении приобрести у Франции шестнадцать истребителей Rafale. Однако коммерческие переговоры сорвались, когда колумбийские власти предложили заплатить за самолеты через пять лет после подписания контракта. Тогда Saab выразила удивление выбором Rafale, отметив, что Gripen E/F на 50% дешевле. Однако, согласно подписанному контракту, цена шведского истребителя составляет около 210 миллионов долларов. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать споры. Сделкой заинтересовалось Колумбийское контрольное управление.

Между тем, образ жизни Вероники Алькосер, жены президента Петро (они, как сообщается, сейчас живут раздельно), в Швеции, а также её связи во влиятельных экономических кругах, подогревают подозрения после разоблачений шведской газеты Expressen. Камило Энсисо, бывший министр и основатель антикоррупционного комитета, считает, что существуют «разумные основания полагать, что Швеция могла предложить или предоставить неправомерные преимущества лицам, имеющим прямое или косвенное влияние на решения о закупках вооружения в Колумбии». Однако «разумные основания» не являются доказательством.

Тем не менее, Saab дала комментарий. В соцсети X производитель опубликовал заявление, опровергающее обвинения, касающиеся контракта на Gripen. Так, говоря о цене за единицу заказанного самолета, Saab подчеркивает, что она также включает поставку боеприпасов, современных датчиков (таких как радар с АФАР), интегрированных систем самообороны, тренажеров, услуг по обучению пилотов и запасных частей. Кроме того, Колумбия получит семилетний план финансирования, который «защитит ее от инфляционных колебаний и колебаний мировых цен».

Saab подчеркнула «прозрачность» переговорного процесса. Компания отметила, что «в переговорах не участвовали посредники или внешние стороны», и что они «проводились исключительно между официальными представителями Saab, делегатами колумбийского правительства и под контролем шведских властей». В заключение Saab подтверждает свою приверженность развитию промышленного сотрудничества, включая передачу технологий, для «укрепления стратегических секторов» в Колумбии и что компания будет реализовывать проекты в области возобновляемых источников энергии и очистки воды.