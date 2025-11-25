Президент Польши Кароль Навроцкий добавил, что в этом направлении двигаются и другие страны ЕС при поддержке Варшавы и США

После встречи с президентом Чехии лидер Польши Кароль Навроцкий заявил, что эти две страны являются лидерами в Европейском союзе по достижению независимости от российского газа. Он также выразил опасения по поводу безопасности Европы.

Во время пресс-конференции в Праге Навроцкий заявил, что переговоры с партнёрами из США и Центральной Европы доказывают, «что процесс снижения зависимости экономик от российского газа, который Польша и Чехия уже завершили, скорее всего, будет реализован и другими европейскими странами при поддержке Польши и США».

Президент добавил, что предложил президенту Чехии «решение, в рамках которого Польша могла бы стать энергетическим хабом для СПГ в ближайшие годы, а возможно, и десятилетия». Навроцкий отметил, что «Инициативу трёх морей» (экономическое и геополитическое объединение 13 государств Европейского союза), в которую входят Польша и Чехия, «ждёт очень успешное будущее». Он напомнил, что ВВП региона, сотрудничающего в рамках «Инициативы трёх морей», как ожидается, к 2030 году увеличится на 35%.

Как подчеркнул Навроцкий, в ходе разговора с президентом Чехии также поднимался вопрос о необходимости увеличения расходов на оборону. Президент Павел, в свою очередь, заявил, что между двумя странами существуют стратегические отношения; он, среди прочего, напомнил, что Польша является вторым по значимости торговым партнёром Чехии.

Президент Чехии также подчеркнул, что Польшу и его страну объединяет, в частности, одинаковое отношение к важности региональных форматов, таких как «Инициатива трёх морей» или «Бухарестская девятка», объединяющая страны восточного фланга НАТО.